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Eski Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in Keanu Reeves Selfiesi "Ne Alakaya Maydonoz?" Dedirtecek

Eski Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in Keanu Reeves Selfiesi "Ne Alakaya Maydonoz?" Dedirtecek

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
13.03.2024 - 16:42

Survivor All Star 2024 gündemden düşmezken, eski yarışmacıların da neler yaptıkları sosyal medyada epey yakın markaj altında. Bu isimlerden biri de eski şampiyon Cemal Can Canseven. 2020 yılında şampiyon olmasının ardından sosyal medya işleri de bir hayli artan Cemal Can, Kaliforniya'da yürüyüş yaptığı sırada Keanu Reeves ile karşılaşmış!

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2020 yılında Survivor'a katılan Cemal Can Canseven, şimdilerde sosyal medyanın öncü isimlerinden biri olsa da o dönemler televizyon ekranları için yepyeni bir yüzdü.

2020 yılında Survivor'a katılan Cemal Can Canseven, şimdilerde sosyal medyanın öncü isimlerinden biri olsa da o dönemler televizyon ekranları için yepyeni bir yüzdü.

28 yaşındaki Cemal Can, 2020 yılında Survivor yarışmasına katılarak büyük bir kitleyi kendine hayran bırakmıştı. Samimiyeti ve doğallığıyla tüm Türkiye'nin sempatisini kazanan Cemal Can, kendini herkese tanıtmıştı.

Tabii bu sempatik tavırları ve azimli kişiliği onu 2020 Survivor şampyionu yapmıştı.

Tabii bu sempatik tavırları ve azimli kişiliği onu 2020 Survivor şampyionu yapmıştı.

Barış Murat Yağcı ile finale kalan Cemal Can Canseven, finale adını altın harflerle kazıyarak birinciliği üstlenen isim olmuştu.

Survivor'dan önce de hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Cemal Can, programın ardından kitlesini daha da büyüttü.

Survivor'dan önce de hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Cemal Can, programın ardından kitlesini daha da büyüttü.

Şimdilerde sosyal medyanın tanınan ve sevilen yüzlerinden biri olan fenomenin 3,2 milyon takipçisi var. Aynı zamanda dünyaca ünlü bir markanın reklam yüzlerinden bir tanesi. Bu haberle geçtiğimiz yıllarda bizi oldukça gururlandırmıştı Cemal Can.

Hatta fenomenlik kariyerini bir ileriye taşımak istemiş ve gelen oyunculuk teklifini de kabul etmişti.

Hatta fenomenlik kariyerini bir ileriye taşımak istemiş ve gelen oyunculuk teklifini de kabul etmişti.

Aleyna Tilki ile birlikte EXXEN'de yayılanan 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde başrolü paylaşmıştı hatırlarsanız.

Diğer bir yandan büyük bir çoğumuz kendisini ünlü influencer Danla Bilic'in arkadaşı olarak tanıdık.

Diğer bir yandan büyük bir çoğumuz kendisini ünlü influencer Danla Bilic'in arkadaşı olarak tanıdık.

10 yılı aşkın arkadaşlıkları YouTube videolarına ve sosyal medya paylaşımlarına yansımış, ikilinin sıcak ve samimi dostluğu hepimizi etkilemişti. Cemal Can da tıpkı Danla gibi takip edilmeye başlanmıştı o dönem.

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Bir an bile ayrı görmediğimiz ve yapışık ikili haline gelen Cemal Can ve Danla Bilic, şimdilerde birlikte Kaliforniya'da.

Bir an bile ayrı görmediğimiz ve yapışık ikili haline gelen Cemal Can ve Danla Bilic, şimdilerde birlikte Kaliforniya'da.

Birlikte etkinliklere katılan ve gezmekten de geri durmayan ikilinin pozları sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulmaya devam ediliyor. Şıklıkları da cabası!

Cemal Can neden Kaliforniya'da ve neden bu kadar şık diyecek olursanız, kendisi Valentino markasının etkinliği için Hollywood'da boy gösteriyor!

Cemal Can neden Kaliforniya'da ve neden bu kadar şık diyecek olursanız, kendisi Valentino markasının etkinliği için Hollywood'da boy gösteriyor!

Beyaz takımı da oldukça yakışmış kendisine.

Kaliforniya'daki zamanını verimli geçirmek isteyen Cemal Can Canseven, yürüyüşe çıktığı sırada dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves ile karşılaşmış! 😂

Kaliforniya'daki zamanını verimli geçirmek isteyen Cemal Can Canseven, yürüyüşe çıktığı sırada dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves ile karşılaşmış! 😂

Yolda yürürken birden karşılaşınca selfie çekmeyi de ihmal etmemiş tabii ki. Biz de görünce ilk olarak 'ne alaka şimdi?' demeden edemedik.

Ancak açıklamanın detayı hepimize kahkaha attırdı. Keanu Reeves'e "Türkiye seni çok seviyor" demek çok yaratıcı olmuş. 😂

Ancak açıklamanın detayı hepimize kahkaha attırdı. Keanu Reeves'e "Türkiye seni çok seviyor" demek çok yaratıcı olmuş. 😂

Dünyaca ünlü aktör de 'ok' diyerek cevap vermiş zaten...

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