Eski Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in Keanu Reeves Selfiesi "Ne Alakaya Maydonoz?" Dedirtecek
Eski Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in Keanu Reeves Selfiesi "Ne Alakaya Maydonoz?" Dedirtecek
Survivor All Star 2024 gündemden düşmezken, eski yarışmacıların da neler yaptıkları sosyal medyada epey yakın markaj altında. Bu isimlerden biri de eski şampiyon Cemal Can Canseven. 2020 yılında şampiyon olmasının ardından sosyal medya işleri de bir hayli artan Cemal Can, Kaliforniya'da yürüyüş yaptığı sırada Keanu Reeves ile karşılaşmış!
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2020 yılında Survivor'a katılan Cemal Can Canseven, şimdilerde sosyal medyanın öncü isimlerinden biri olsa da o dönemler televizyon ekranları için yepyeni bir yüzdü.
Tabii bu sempatik tavırları ve azimli kişiliği onu 2020 Survivor şampyionu yapmıştı.
Survivor'dan önce de hatrı sayılır bir takipçi sayısı olan Cemal Can, programın ardından kitlesini daha da büyüttü.
Hatta fenomenlik kariyerini bir ileriye taşımak istemiş ve gelen oyunculuk teklifini de kabul etmişti.
Diğer bir yandan büyük bir çoğumuz kendisini ünlü influencer Danla Bilic'in arkadaşı olarak tanıdık.
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Bir an bile ayrı görmediğimiz ve yapışık ikili haline gelen Cemal Can ve Danla Bilic, şimdilerde birlikte Kaliforniya'da.
Cemal Can neden Kaliforniya'da ve neden bu kadar şık diyecek olursanız, kendisi Valentino markasının etkinliği için Hollywood'da boy gösteriyor!
Kaliforniya'daki zamanını verimli geçirmek isteyen Cemal Can Canseven, yürüyüşe çıktığı sırada dünyaca ünlü oyuncu Keanu Reeves ile karşılaşmış! 😂
Ancak açıklamanın detayı hepimize kahkaha attırdı. Keanu Reeves'e "Türkiye seni çok seviyor" demek çok yaratıcı olmuş. 😂
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