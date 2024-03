Eski Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven'in Keanu Reeves Selfiesi "Ne Alakaya Maydonoz?" Dedirtecek

Survivor All Star 2024 gündemden düşmezken, eski yarışmacıların da neler yaptıkları sosyal medyada epey yakın markaj altında. Bu isimlerden biri de eski şampiyon Cemal Can Canseven. 2020 yılında şampiyon olmasının ardından sosyal medya işleri de bir hayli artan Cemal Can, Kaliforniya'da yürüyüş yaptığı sırada Keanu Reeves ile karşılaşmış!