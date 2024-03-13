Murat Cemcir'den Çarpıcı Açıklama: Ahmet Kural ile Yollarınız Yeniden Kesişir mi Sorusuna Gerek Yok Dedi!
Murat Cemcir'den Çarpıcı Açıklama: Ahmet Kural ile Yollarınız Yeniden Kesişir mi Sorusuna Gerek Yok Dedi!
Komedi dünyasının en sevilen ikililerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küs olduğu olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Cemcir, Kural'ın düğününe bile katılmamış, herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. 47 yaşındaki oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Birlikte rol aldıkları Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlarla büyük beğeni toplayan Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu uzun zamandır gündemdeydi.
Cemcir, geçtiğimiz yaz Bodrum'da evlenen Kural'ın düğününe katılmamış daha sonrasında ise "Ahmet'le görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
Tecrübeli oyuncu, çok konuşulacak yeni açıklamalarda bulundu. Ünlü komedyen, muhabirlerin Kural ile küslüğüne dair sordukları sorulara şu sözlerle yanıt verdi 👇
"Ben kimseyle küsmem. Ben dururum, insanlar bana küser, sonra da geri gelirler, Ahmet gelmedi ama. Ahmet çok sevdiğim eski bir arkadaşım, bundan sonra da öyle kalacak. İnsanların hayatlarına birileri girer ve sonra gider. Ahmet ile yollarımızın tekrar keşismesine gerek de yok"
Cemcir, düğüne neden katılmadınız sorusuna ise "Ben LCV olarak çağrıldığım hiçbir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Bu kadar söyleyebilirim" diyerek yanıt verdi.
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İkilinin küslüğü, yeniden sosyal medyanın gündemin yer aldı 👇
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