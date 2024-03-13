Murat Cemcir'den Çarpıcı Açıklama: Ahmet Kural ile Yollarınız Yeniden Kesişir mi Sorusuna Gerek Yok Dedi!

Komedi dünyasının en sevilen ikililerinden Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in küs olduğu olduğu ortaya çıkmıştı. Hatta Cemcir, Kural'ın düğününe bile katılmamış, herkesi şaşkınlığa uğratmıştı. 47 yaşındaki oyuncu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.