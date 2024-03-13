Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Minik Köfte Havva' Gerçek Hayatta da 'Minik Köfte' Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Minik Köfte Havva' Gerçek Hayatta da 'Minik Köfte' Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin geçtiğimiz bölümlerine konu olan TikTok gündeminde 'Minik köfte' lakaplı bir genç kızın okulu bırakıp ünlü olma sevdasını izlemiştik. O genç kız gerçek hayatta da TikToker çıktı!
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Kızılcık Şerbeti'ndeki "Minik köfte" kullanıcı isimli Havva'yı hatırladınız mı?
Dizinin 48'inci bölümüne konu olan TikTok gündeminde ünlü olma sevdasında bir genç kızı izlemiştik.
Senaryoya göre, kızının TikTok'tan çıkmadığını ve okula gitmediğini söyleyen bir anne, Evrim Alasya tarafından canlandırılan, Kıvılcım'dan yardım istemek için stüdyoya gelmişti.
Müjde Uzman'ın canlandırdığı, Alev karakterinin eski sevgilisi Rüzgar'ın kanalına gelen kadının yardım çağrısına yanıt veren Kıvılcım işin peşine düşmüştü.
Hatta Rüzgar, genç kızın okula gitmemek ayak diremesine gıcık olmuştu.
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TikTok'ta fenomen olduğunu söyleyen genç kız, "Minik köfte" adıyla dans ettiği videolar paylaşıyor ve binlerce kişi tarafından izleniyordu.
O bölümü bir hatırlayalım...
Dizide "Minik köfte" lakaplı Öykü Beren Yapıcı, gerçek hayatta da TikToker çıktı. Paylaştığı video ile seyirciye ulaştı.
Videonun altına birbirinden eğlenceli yorumlar geldi.
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