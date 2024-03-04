Kızıl Goncalar'ın İkizleri Zeynep ve Mira TikTok'tan Birlikte Dans Videosu Paylaştı!
Kızıl Goncalar'ın İkizleri Zeynep ve Mira TikTok'tan Birlikte Dans Videosu Paylaştı!
Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep ve Mira adlı ikizleri canlandıran rol arkadaşları Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz'dan TikTok dansı videosu geldi.
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Now Tv'nin popüler dizisi Kızıl Goncalar es vermeden reyting rekorları kırıyor.
Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı dizinin her bölümü ilgi ile takip ediiyor.
Dizide Meryem'den koparılan kızı Mira'yı canlandıran Nefise Esma Yılmaz ile rol arkadaşı Mina Demirtaş bir video paylaştı.
Dizide Meryem'in kızı Zeynep'i canlandıran Mina Demirtaş'ın orijinal TikTok hesabı olduğu tahmin edilen hesaptan yapılan paylaşım viral oldu.
Ayrıca diğer videolarda Mina Demirtaş'ın gerçek hayattaki hali de dikkat çekti.
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İzleyenlerin merak ettiği oyuncuların özel hayatlarından paylaştığı bu eğlenceli videoyu sizler için aşağıya bırakıyoruz👇🏻
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