Kızıl Goncalar'ın İkizleri Zeynep ve Mira TikTok'tan Birlikte Dans Videosu Paylaştı!

Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep ve Mira adlı ikizleri canlandıran rol arkadaşları Mina Demirtaş ve Nefise Esma Yılmaz'dan TikTok dansı videosu geldi.