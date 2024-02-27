Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Nefise Esma Yılmaz Bakın Kim Çıktı!
Kızıl Goncalar'ın Mira'sı Nefise Esma Yılmaz Bakın Kim Çıktı!
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde 'Mira' karakterine hayat veren genç oyuncu Nefise Esma Yılmaz bakın hangi dizide oynamış!
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NOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi her bölümünde ile heyecanı adeta ikiye katlıyor.
Her bölümü heyecanla beklenen dizide izleyici yalnızca hikayeyi değil, oyuncuları da merakla takip ediyor.
Dizide Meryem'in ikizlerinden Levent ve Beste'nin nüfusuna geçirdiği Mira aslında hepimizin tanıdığı bir oyuncu çıktı.
Dizide Mira karakterine hayat veren genç oyuncu Nefise Esma Yılmaz'ı izleyenler zaten onun bir yerden tanıdık geldiği hissine kapılmıştır.
Esma Yılmaz'ı ilk kez 2015 yılında Kırgın Çiçekler dizisinde görmüştük.
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O zamanlar canlandırdığı Büşra karakteri ile ekran severlerin beğenisini kazanmıştı.
Eylül'ün minik kardeşi Büşra'yı oynayan Esman Yılmaz, aslında küçük yaşlardan beri ekranlardaymış.
Şimdilerde o küçük kız büyüdü ve ekrana damgasını vuran Kızıl Goncalar dizisinde yetenekli oyunculuğunu sergilemeye devam ediyor.
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Görenlerin "Bu kız o mu?" diye şaşırdığı Esma Yılmaz'ı siz nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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