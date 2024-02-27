Esra Erol Programdan Kalan Zamanda Neler Yaptığını Anlattı: Meğer Sırrı Buymuş!
Esra Erol Programdan Kalan Zamanda Neler Yaptığını Anlattı: Meğer Sırrı Buymuş!
Esra Erol, hafta içi her gün ekranlara gelen 'Esra Erol'da' programıyla izleyicilerin beğenisini topluyor. Ünlü sunucu, bu kez farklı bir konu ile karşımızda: Güzellik sırrı!
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Ünlü televizyon sunucusu Esra Erol, 2010 yılında Ali Özbir ile dünyaevine girdi. Birliktelikleri boyunca sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren çift, halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.
Sadece yaptığı programlarla değil, özel yaşamıyla da sıklıkla gündeme gelen Esra Erol, bu sefer farklı bir konuyla dikkat çekti.
Esra Erol, yeğeninin doğum günü kutlaması için bir eğlence merkezine gitti. Çocukları İdris Ali ve Ömer Erol ile birlikte eğlence merkezinde neşeli anlar yaşayan sunucu, güzellik sırrı hakkında da bazı bilgiler paylaştı.
Erol, güzellik algısının kişinin ruh haliyle yakından ilgili olduğunu belirtti ve "Bir sabah uyanıyorsunuz ve her şey normal gibi görünüyor, ancak içindeki enerji ve olumlu duygular sizi güzel hissettiriyor. Benim için güzellik, sağlıklı olmaktan geçiyor." ifadelerini kullandı.
Düzenli spor yaptığını ve yürüyüşe önem verdiğini belirten Erol, dikkatli beslenmeye çalıştığını ve iyi temizlenmiş bir cildin önemini vurguladı.
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"Herkesin güzellik sırrı olabilir ama dediğim gibi içimiz ne hissediyorsa oyuz." diyen Erol, Snobmagazin'e verdiği röportajda, sabuna olan düşkünlüğünü de dile getirdi. "Sabunu çok seviyorum. Sabunun temizliğine karşı zaafım var. Sabun hayatımda olmazsa olmaz" şeklinde konuştu.
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