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Yeniden Doğduğunda Nasıl Bir Hayatın Olacak?

Yeniden Doğduğunda Nasıl Bir Hayatın Olacak?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 19:01

Eğer bir sonraki hayatınızda yeniden doğma şansınız olsaydı, nasıl bir hayatınız olurdu? İşte bu, birçok insanın hayalini süsleyen bir soru. Belki daha zengin, belki daha ünlü, belki de daha sakin ve huzurlu bir hayat... Kim bilir, belki de bir kral ya da kraliçe olarak dünyaya gelmek isteyebilirsiniz.

Hayatın karmaşasından uzaklaşıp, bu testi çözmeye hazır mısın? Haydi başlayalım...

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1. Biraz düşünelim...🤔 Yeniden doğsan hangi cinsiyette dünyaya gelmek isterdin?

2. Ünlü biri sayılır mısın?

3. Peki dünyaca ünlü biri olsan nasıl olurdun?

4. Peki neden bu dünyaya geldin?

5. Bize hayalindeki mesleği söyler misin?

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6. Nasıl bir çocuktun?

7. Nasıl bir ergenlik geçirdin?

8. İlk aşkını unutmuş olamazsın. Nasıl bir deneyimdi?

9. Hiç aldatıldın mı?

10. Hiç aldattın mı?

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11. Ailenle nasılsınız?

12. Kendini hiç affedemediğin bir olay hatırlıyor musun?

13. Şşş! Aramızda... Hiç küçük de olsa bir şey çaldın mı?

14. Hiç sana kötülük etmiş birini affettin mi?

15. Önce kendini mi yoksa sevdiklerini mi düşünürsün?

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Dünya starı!

Dünya starı!

Eğer tekrar dünyaya gelsen büyük bir şöhrete sahip olacaksın. Dünyaca ünlü bir yıldız olacaksın. Bu senin yeteneğinle ilgili. Özünde belki de hiç bilmediğin bir bilgeliğin var. Belki muhteşem bir sesin var ya da harika bir oyunculuk yeteneğin! Bunun için ölmeye değer!

Kötü şöhretli bir adam!

Kötü şöhretli bir adam!

Tekrar dünyaya geldiğinde 7'den 70'e herkesin linçleyeceği birisi olurmuşsun. Çünkü hayatı hak ettiğin gibi yaşayamadığın için öfkelisin. Bu öfkeyle yeniden doğduğunda istediğin zenginliğe ulaşmak için her yol mübahtır, diyecek ve suça karışacaksın. Başta seni destekleyenler olsa da bir daha iyi hatırlamayacaklar.

Bilge bir yazar!

Bilge bir yazar!

Kimsenin söyleyemediği ve sustuğu birçok gerçekliği yazacak bir yazar olarak doğacaksın. Eğer tekrar dünyaya gelirsen başın beladan kurtulmayacak çünkü meyve veren ağaç taşlanır, bilirsin. Doğruları kaleme aldığın için yüksek makamdakiler, gerçeğin peşinde olduğun için de kötü insanlar peşini bırakmayacak. Kendini feda edeceksin.

Dilsiz bir şair!

Dilsiz bir şair!

Yeniden dünyaya gelirsen muhteşem kelimeler yazan ancak konuşamayan bir şair olacaksın. Öyle güzel dizeler yazacaksın ve insanların yüreklerine dokunacaksın. Onlara aşkı hatırlatacaksın ancak sen dilsiz olduğun için hiç sevilmeyeceksin. Sevdiğin kişi seni terk edecek, başkasına kaçtığını öğreneceksin. Yapayalnız bir hayat süreceksin.

Bir garip terzi!

Bir garip terzi!

Uzak diyarların birinde fakir bir mahallede doğacaksın. Ailen seni terk etmiş ve bir kadının elinde büyümüşsün. Sokaklara düşmüşsün. Neyse ki yeteneğini fark etmiş ve becerini paraya dökmüşsün. Eşin ve çocukların olmuş, kıt kanaat geçiniyorsun.

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