Yeniden Doğduğunda Nasıl Bir Hayatın Olacak?
Yeniden Doğduğunda Nasıl Bir Hayatın Olacak?
Eğer bir sonraki hayatınızda yeniden doğma şansınız olsaydı, nasıl bir hayatınız olurdu? İşte bu, birçok insanın hayalini süsleyen bir soru. Belki daha zengin, belki daha ünlü, belki de daha sakin ve huzurlu bir hayat... Kim bilir, belki de bir kral ya da kraliçe olarak dünyaya gelmek isteyebilirsiniz.
Hayatın karmaşasından uzaklaşıp, bu testi çözmeye hazır mısın? Haydi başlayalım...
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1. Biraz düşünelim...🤔 Yeniden doğsan hangi cinsiyette dünyaya gelmek isterdin?
2. Ünlü biri sayılır mısın?
3. Peki dünyaca ünlü biri olsan nasıl olurdun?
4. Peki neden bu dünyaya geldin?
5. Bize hayalindeki mesleği söyler misin?
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6. Nasıl bir çocuktun?
7. Nasıl bir ergenlik geçirdin?
8. İlk aşkını unutmuş olamazsın. Nasıl bir deneyimdi?
9. Hiç aldatıldın mı?
10. Hiç aldattın mı?
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11. Ailenle nasılsınız?
12. Kendini hiç affedemediğin bir olay hatırlıyor musun?
13. Şşş! Aramızda... Hiç küçük de olsa bir şey çaldın mı?
14. Hiç sana kötülük etmiş birini affettin mi?
15. Önce kendini mi yoksa sevdiklerini mi düşünürsün?
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