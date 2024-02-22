Şahane Hayatım'da Şebnem'in Küçüklüğünü Oynayan Zeynep Yüce'nin Gerçek Hayattaki Hali!
Şahane Hayatım'da Şebnem'in Küçüklüğünü Oynayan Zeynep Yüce'nin Gerçek Hayattaki Hali!
Hilal Altınbilek, Nesrin Cavadzade, Onur Tuna, Yiğit Özşener'in başrolünde yer aldığı 'Şahane Hayatım' dizisinde Şebnem karakterinin küçüklüğünü canlandıran Zeynep Yüce'nin gerçek hayattaki halini tanıyamayacaksınız.
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Çarşamba akşamları Now Tv'de ekrana gelen Şahane Hayatım dizisini seyirci heyecanla bekliyor.
Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Özşener, Nesrin Cevadzade, Gökçe Eyüboğlu, Serkan Keskin, Sumru Yavrucuk gibi isimleri bir araya getiren Şahane Hayatım, hikayesi ile hepimizi mest etmeyi başardı.
Dizide Hilal Altınbilek'in canlandırdığı 'Şebnem' karakterinin küçüklüğüne ise Zeynep Yüce hayat veriyor.
Senaryoya göre, travmatik bir çocukluk geçiren Şebnem estetik yaptırıp yepyeni bir hayata başlıyor.
Küçüklüğünde pek bir çirkin olan Şebnem, estetik ile bambaşka birine dönüşüyor. İşte o sahnelerde Zeynep Yüce izleyenlerde merak uyandırdı.
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Dizide 'Hayalet Niyazi'nin 'Sıçan Şebo' diye seslendiği o genç kızın gerçek hayattaki halini adeta çıkaramadık.
Görünce "Muhteşem cast!", "Muhteşem makyaj ve oyunculuk" dedirtecek Zeynep Yüce'nin sosyal medyadaki pozlarına gelin bir bakalım...
Güzelliği ile hepimizi büyüleyen başarılı oyuncu iyi bir makyajla adeta başka biri olmuş.
Hatırlayanlar için kendisini Aile dizisinde de izlemiştik.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı dizide 'Elif' karakterine hayat vermişti.
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Güzel oyuncuyu küçük Şebo olarak görmeye alışınca bu pozları görenler şaşırttı.
Aynı zamanda dizide Hilal Altınbilek'in canlandırdığı 'Şebnem' karakterine benzerliğine de diyecek yok.
Bu da hikayeyi daha bir gerçekçi yapıyor.
Sahiden mükemmel cast, mükemmel oyunculuk!
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