İnci Taneleri Dizisinde Yeni Akım: Yılmaz Erdoğan’ın Taktığı Gözlük Satışa Çıktı!
İnci Taneleri Dizisinde Yeni Akım: Yılmaz Erdoğan’ın Taktığı Gözlük Satışa Çıktı!
Kaynak: https://twitter.com/ZAMajans/status/1...
İnci Taneleri'nin ilk yayınlandığından bu yana gündemden düşmüyor. Dilber karakterinin pavyon dansı, Dilber'in pavyon elbisesi derken sıra Yılmaz Erdoğan'ın kılığına geldi. Dizide Azem karakterini canlandıran Erdoğan'ın gözlükleri satışa çıktı.
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka ve Selma Ergeç gibi isimlerin başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi gündemden düşmüyor.
Yayınlandığı günden bu yana Dliber elbisesi, Dilber dansı derken olay yaratan dizi bu kez yeni bir moda akımı oluşturdu.
Daha önce Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı pavyon dansçısı Dilber karakterinin giydiği straplez elbise yok satmıştı.
Şimdi de Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin gözlükleri izleyicinin dikkatini çekmiş olacak ki vitrinlerde yerini aldı.
Sosyal medyada bir gözlükçünün camından çekilen görüntü de Azem'in gözlüğünün satışa çıkması gündem oldu.
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Gözlüğün fiyatı ise henüz bilinmiyor ancak Dilber elbisesi talep artınca göz dolduran bir fiyata satılmıştı, hatırlatalım.
İnci taneleri'nin popülaritesi akım yaratmaya devam ederken size soralım. Siz Azem'in gözlüğünü alır mıydınız?
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