Okula Geri Dönen Hande Erçel Rektör ile Poz Verdi: Öğretmenlerinden Övgüler Yağdı!

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde öğrenci kartı ile poz vermiş ve sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, rektör Handan İnci ile poz verdi.