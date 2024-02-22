Okula Geri Dönen Hande Erçel Rektör ile Poz Verdi: Öğretmenlerinden Övgüler Yağdı!
Okula Geri Dönen Hande Erçel Rektör ile Poz Verdi: Öğretmenlerinden Övgüler Yağdı!
Kaynak: https://twitter.com/TvDunyasii/status...
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde öğrenci kartı ile poz vermiş ve sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, eğitimini tamamlamak için üniversiteye kaydını yaptırdı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan Erçel, rektör Handan İnci ile poz verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, eğitim hayatına devam etme kararı aldı.
Ünlü oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kayıt yaptırarak öğrenci kimliğini aldı ve bu özel anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Üniversitenin Rektörü Handan İnci, Hande Erçel ile çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu paylaşımda Hande Erçel'in üniversitedeki hocalarının onun hakkında ne düşündüğü ve başarısı hakkında bilgi verildi.
Bu dönemde ders alacağı Derya Tecimer de Hande Erçel'in başarısını ve hocalarının onun hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Anlaşılan Hande kızımız pek başarılı bir öğrencilik hayatı geçirecek. Mezuniyetini de görmek temennisiyle...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda