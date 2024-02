Koç burcunda doğan bireyler, doğaları gereği özgüveni yüksek, inisiyatif kullanabilen kişiliklere sahiptirler. İçlerinde her daim büyük adımlar atma, yeni başlangıçlar yapma cesareti ve isteği bulunur. Dizide Aysel karakteri de elinden geleni ardında koymuyor. Her türlü mücadeleye giriyor. Girdiği her savaştan da kazanarak çıkıyor. Sen de onun gibi sabırsızlığınla tanınıyorsun. Koçların inatçı bir yapıları vardır ve bu durum, karakterlerinin belirgin özelliklerinden biridir. Koç burcunun temsil ettiği kişiler, hareketlilikleri, heyecanları ve enerjik tavırlarıyla dikkat çekerler. Bu özellikler, Koç burcunun genel karakteristiklerini oluşturur.