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Mardin’de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Küçük Çocuk Korku İçinde Ne Yapacağını Bilemedi

Mardin’de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Küçük Çocuk Korku İçinde Ne Yapacağını Bilemedi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 18:15

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Mardin’de sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı, çevredeki küçük kız çocuğuna büyük bir panik yaşattı. Bir şahıs, durduk yere bir araca kurşun yağdırmaya başladı. Silah seslerini duyan küçük bir çocuk ise  panik içinde ne yapacağını şaşırarak korku dolu anlar yaşadı. O anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.

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Sokak ortasında silahlı saldırı anına şahit olan küçük bir kız çocuğu, korkudan ne yapacağını şaşırdı.

Sokak ortasında silahlı saldırı anına şahit olan küçük bir kız çocuğu, korkudan ne yapacağını şaşırdı.

Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekti.

Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada kullanıcılarının tepkisini çekti.

O anlar👇📹

twitter.com
twitter.com
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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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