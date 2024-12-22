Mardin’de Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: Küçük Çocuk Korku İçinde Ne Yapacağını Bilemedi

Mardin’de sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı, çevredeki küçük kız çocuğuna büyük bir panik yaşattı. Bir şahıs, durduk yere bir araca kurşun yağdırmaya başladı. Silah seslerini duyan küçük bir çocuk ise panik içinde ne yapacağını şaşırarak korku dolu anlar yaşadı. O anlar, bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı.