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Öğrencisinin Çığlığına Koşan Teknik Lise Öğretmeni, Aldığı Sürpriz Çiçek ile Gözyaşlarına Boğuldu!

Öğrencisinin Çığlığına Koşan Teknik Lise Öğretmeni, Aldığı Sürpriz Çiçek ile Gözyaşlarına Boğuldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 12:45

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Son dönemde öğretmen ve öğrenciler arasındaki şakalar sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, bir teknik lise öğretmeni ile öğrencisi arasında geçen anlar izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı. @adobutskip60 isimli TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, bir öğrenci çığlık atarak öğretmenini korkuttu, ardından duygusal bir sürpriz yaptı.

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Öğrenci, canı acıyormuş gibi çığlık atınca öğretmen paniğe kapılarak hızla yanına koştu. Ancak öğrencisinin yanına geldiğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Öğrenci, canı acıyormuş gibi çığlık atınca öğretmen paniğe kapılarak hızla yanına koştu. Ancak öğrencisinin yanına geldiğinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

Öğrenci, bir anda yerinden kalkarak öğretmenine çiçek uzattı. Bu anlamlı jest karşısında gözyaşlarına boğulan öğretmen, yaşadığı duygusal anlarla hem sınıftakilerin hem de sosyal medyada izleyenlerin kalplerine dokundu.

Öğrenci, bir anda yerinden kalkarak öğretmenine çiçek uzattı. Bu anlamlı jest karşısında gözyaşlarına boğulan öğretmen, yaşadığı duygusal anlarla hem sınıftakilerin hem de sosyal medyada izleyenlerin kalplerine dokundu.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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