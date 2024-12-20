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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri İlk Maaş Beklentilerini Açıkladı!

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri İlk Maaş Beklentilerini Açıkladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 10:51

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Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ilk maaş beklentilerini açıkladığı bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @kulawclub isimli hesap tarafından paylaşılan videoda, öğrenciler farklı beklenti ve hayallerini dile getirdi. Bazılarının maaş beklentileri gerçekçi bulunurken, bazıları ise eleştirilerin odağı oldu.

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Öğrencilerden biri "Okula o kadar para veriyorum, muhtemelen 200.000 ile başlarım." diyerek cesur bir tahminde bulunurken, bir diğeri beklentisini "Verilmesi yeter." diyerek daha mütevazı tuttu.

Öğrencilerden biri "Okula o kadar para veriyorum, muhtemelen 200.000 ile başlarım." diyerek cesur bir tahminde bulunurken, bir diğeri beklentisini "Verilmesi yeter." diyerek daha mütevazı tuttu.

Bu farklı beklentiler ve hayaller, sosyal medyada hukuk eğitimi, maaş beklentileri ve kariyer planları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Peki, sizce hukuk mezunlarının maaş beklentileri ne olmalı?

Bu farklı beklentiler ve hayaller, sosyal medyada hukuk eğitimi, maaş beklentileri ve kariyer planları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Peki, sizce hukuk mezunlarının maaş beklentileri ne olmalı?

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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