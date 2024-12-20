Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri İlk Maaş Beklentilerini Açıkladı!

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ilk maaş beklentilerini açıkladığı bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @kulawclub isimli hesap tarafından paylaşılan videoda, öğrenciler farklı beklenti ve hayallerini dile getirdi. Bazılarının maaş beklentileri gerçekçi bulunurken, bazıları ise eleştirilerin odağı oldu.