Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri İlk Maaş Beklentilerini Açıkladı!

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ilk maaş beklentilerini açıkladığı bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. @kulawclub isimli hesap tarafından paylaşılan videoda, öğrenciler farklı beklenti ve hayallerini dile getirdi. Bazılarının maaş beklentileri gerçekçi bulunurken, bazıları ise eleştirilerin odağı oldu.
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Öğrencilerden biri "Okula o kadar para veriyorum, muhtemelen 200.000 ile başlarım." diyerek cesur bir tahminde bulunurken, bir diğeri beklentisini "Verilmesi yeter." diyerek daha mütevazı tuttu.
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Bu farklı beklentiler ve hayaller, sosyal medyada hukuk eğitimi, maaş beklentileri ve kariyer planları üzerine yeni bir tartışma başlattı. Peki, sizce hukuk mezunlarının maaş beklentileri ne olmalı?
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