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Suriye'de Sakin Günler Başladı: Şam Sokaklarında Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Dikkat Çekti

Suriye'de Sakin Günler Başladı: Şam Sokaklarında Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 23:22 Son Güncelleme: 19.12.2024 - 23:30

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Suriye'de 13 senedir süren iç savaş geçtiğimiz günlerde Esad Rejimi'nin düşmesi ile sona erdi. 12 gün süren karışıklığın ardından Beşar Esad ülkeyi terk etti. Haberin duyulması hem Suriye'de hem de ülkemizde hareketliliğe sebep oldu. Ülkemizde yaşayan Suriyeliler'den bazıları ülkelerine dönme kararı aldı. İlerleyen zamanlarda neler olacağı ise merak konusu oldu.

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Suriye'de sakin günlerin başlamasının ardından halk hemen hemen normal hayatına dönmeye başladı.

Suriye'de sakin günlerin başlamasının ardından halk hemen hemen normal hayatına dönmeye başladı.

Şam sokaklarında yapılan yılbaşı süslemeleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Şam sokaklarında yapılan yılbaşı süslemeleri ise sosyal medyada gündem oldu.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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