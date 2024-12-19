Suriye'de Sakin Günler Başladı: Şam Sokaklarında Yapılan Yılbaşı Süslemeleri Dikkat Çekti

Suriye'de 13 senedir süren iç savaş geçtiğimiz günlerde Esad Rejimi'nin düşmesi ile sona erdi. 12 gün süren karışıklığın ardından Beşar Esad ülkeyi terk etti. Haberin duyulması hem Suriye'de hem de ülkemizde hareketliliğe sebep oldu. Ülkemizde yaşayan Suriyeliler'den bazıları ülkelerine dönme kararı aldı. İlerleyen zamanlarda neler olacağı ise merak konusu oldu.