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AK Parti’den CHP’ye Geçen Beyoğlu Belediyesi'nin Yeni Yıl İçin Yaptığı Süslemeler Beğeni Topladı

AK Parti’den CHP’ye Geçen Beyoğlu Belediyesi'nin Yeni Yıl İçin Yaptığı Süslemeler Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 22:37

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Bildiğiniz üzere ülkemizde her seçim dönemi oldukça hareketli ve renkli geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda da peş peşe iki seçimi geride bıraktık. Her birinde öne çıkan ve hafızalarımıza kazanan pek çok olay oldu. Onlardan biri de Beyoğlu'nun tarihte ilk kez CHP'ye geçmesi oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı İnan Güney oyların çoğunluğunu alarak tarihi bir başarıya imza attı. O günden bugüne Beyoğlu'nda yaşanacak değişim merak konusu olmuştu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eliferl99/vid...
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'eliferl99' isimli TikTok kullanıcısı Beyoğlu'nda yapılan yılbaşı süslemelerini paylaştı.

'eliferl99' isimli TikTok kullanıcısı Beyoğlu'nda yapılan yılbaşı süslemelerini paylaştı.

Beyoğlu'nun o rengarenk görüntüsü beğeni topladı.

Beyoğlu'nun o rengarenk görüntüsü beğeni topladı.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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