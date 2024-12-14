AK Parti’den CHP’ye Geçen Beyoğlu Belediyesi'nin Yeni Yıl İçin Yaptığı Süslemeler Beğeni Topladı

Bildiğiniz üzere ülkemizde her seçim dönemi oldukça hareketli ve renkli geçiyor. Geçtiğimiz yıllarda da peş peşe iki seçimi geride bıraktık. Her birinde öne çıkan ve hafızalarımıza kazanan pek çok olay oldu. Onlardan biri de Beyoğlu'nun tarihte ilk kez CHP'ye geçmesi oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin adayı İnan Güney oyların çoğunluğunu alarak tarihi bir başarıya imza attı. O günden bugüne Beyoğlu'nda yaşanacak değişim merak konusu olmuştu.