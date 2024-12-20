Gençler Türkiye’nin En Kibar İllerini Sıraladı: İlk Sırada Adana Yer Aldı!

@genctg adlı Instagram sayfasından sıralama içerikleri yapan gençler her videolarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Türkiye’nin en kibar illerini sıraladılar. Listede ilk yedi ile yer verdiler. Adana’nın ilk sırada yer alıyor olması izleyicileri şaşırttı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?