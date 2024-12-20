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Gençler Türkiye’nin En Kibar İllerini Sıraladı: İlk Sırada Adana Yer Aldı!

Gençler Türkiye’nin En Kibar İllerini Sıraladı: İlk Sırada Adana Yer Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 09:38

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@genctg adlı Instagram sayfasından sıralama içerikleri yapan gençler her videolarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Türkiye’nin en kibar illerini sıraladılar. Listede ilk yedi ile yer verdiler. Adana’nın ilk sırada yer alıyor olması izleyicileri şaşırttı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Bahsettiğimiz üzere ilk sırada Adana, ikinci sırada Trabzon, üçüncü sırada ise Eskişehir vardı.

Bahsettiğimiz üzere ilk sırada Adana, ikinci sırada Trabzon, üçüncü sırada ise Eskişehir vardı.

Listenin geri kalanında ise dördüncü sırada başkentimiz Ankara, beşinci sırada Bursa, altıncı sırada Tokat son sırada da Çorum yer alıyordu.

Listenin geri kalanında ise dördüncü sırada başkentimiz Ankara, beşinci sırada Bursa, altıncı sırada Tokat son sırada da Çorum yer alıyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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