Gençler Türkiye’nin En Kibar İllerini Sıraladı: İlk Sırada Adana Yer Aldı!

@genctg adlı Instagram sayfasından sıralama içerikleri yapan gençler her videolarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Şimdiyse Türkiye’nin en kibar illerini sıraladılar. Listede ilk yedi ile yer verdiler. Adana’nın ilk sırada yer alıyor olması izleyicileri şaşırttı. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Bahsettiğimiz üzere ilk sırada Adana, ikinci sırada Trabzon, üçüncü sırada ise Eskişehir vardı.
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Listenin geri kalanında ise dördüncü sırada başkentimiz Ankara, beşinci sırada Bursa, altıncı sırada Tokat son sırada da Çorum yer alıyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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