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İlk Çocuğunu Kaybettikten Sonra Hayatlarına Neşe Olarak Doğan Kızını Evlendiren Babanın Duygusal Anları

İlk Çocuğunu Kaybettikten Sonra Hayatlarına Neşe Olarak Doğan Kızını Evlendiren Babanın Duygusal Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 16:42

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@dilaratufekcii adlı TikTok hesabından düğün gününe dair bir kesit paylaşan gelin, hepimizi duygulandırdı. Dilara adlı kadın dünyaya gelmeden önce ailesi 3 yaşında olan Osman adlı oğullarını kaybetmişti. Dilara adlı kadın da ailesinin gözbebeği olmuştu. Hal böyle olunca düğün günü yoğun duygulara vesile oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Düğün günü evden çıkarken babası gözyaşlarına hakim olamamış ve kızına sıkı sıkı sarılmıştı.

Düğün günü evden çıkarken babası gözyaşlarına hakim olamamış ve kızına sıkı sıkı sarılmıştı.

Kızı için “acılarımı dindiren tek insan, o benim yaramın kabuğu” demişti.

Kızı için “acılarımı dindiren tek insan, o benim yaramın kabuğu” demişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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