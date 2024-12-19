İlk Çocuğunu Kaybettikten Sonra Hayatlarına Neşe Olarak Doğan Kızını Evlendiren Babanın Duygusal Anları

@dilaratufekcii adlı TikTok hesabından düğün gününe dair bir kesit paylaşan gelin, hepimizi duygulandırdı. Dilara adlı kadın dünyaya gelmeden önce ailesi 3 yaşında olan Osman adlı oğullarını kaybetmişti. Dilara adlı kadın da ailesinin gözbebeği olmuştu. Hal böyle olunca düğün günü yoğun duygulara vesile oldu. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğün günü evden çıkarken babası gözyaşlarına hakim olamamış ve kızına sıkı sıkı sarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızı için “acılarımı dindiren tek insan, o benim yaramın kabuğu” demişti.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın