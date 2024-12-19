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Villada Oturan Müşterisinin Varlık Fonuyla 100 Bin TL’lik Borcunu 10 Bin TL’ye Kapattığını Anlatan Mimar

Villada Oturan Müşterisinin Varlık Fonuyla 100 Bin TL’lik Borcunu 10 Bin TL’ye Kapattığını Anlatan Mimar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 16:00

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@pmtuncay adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan peyzaj mimarı bir müşterisinin yaşadığı olayı paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Genç adam, müşterisinin lüks içerisinde yaşadığını ancak kredi kartlarını ödeyemediğini dile getirniş, hal böyle olunca da devreye varlık fonunun girdiği bir hikayeden bahsetmişti. Hikayede yer yer ironiklikler vardı. Gelin detaylara geçelim.

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Genç adamın müşterisinin 100 bin TL olan kredi kartı borcu, varlık fonuyla 10 bin TL’ye kadar düşürülmüştü.

Genç adamın müşterisinin 100 bin TL olan kredi kartı borcu, varlık fonuyla 10 bin TL’ye kadar düşürülmüştü.

Ancak genç adama da garip gelen bir durum vardı ki o da müşterisinin villada yaşıyor olması ve lüks marka bir araca sahip olmasıydı.

Ancak genç adama da garip gelen bir durum vardı ki o da müşterisinin villada yaşıyor olması ve lüks marka bir araca sahip olmasıydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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