Villada Oturan Müşterisinin Varlık Fonuyla 100 Bin TL’lik Borcunu 10 Bin TL’ye Kapattığını Anlatan Mimar

@pmtuncay adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan peyzaj mimarı bir müşterisinin yaşadığı olayı paylaşmasıyla sosyal medyada viral oldu. Genç adam, müşterisinin lüks içerisinde yaşadığını ancak kredi kartlarını ödeyemediğini dile getirniş, hal böyle olunca da devreye varlık fonunun girdiği bir hikayeden bahsetmişti. Hikayede yer yer ironiklikler vardı. Gelin detaylara geçelim.