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Bir İçerik Üreticisi Kahve Olmadan Önce Kahverengi Yerine Hangi İsim Kullanıldığını Araştırdı

Bir İçerik Üreticisi Kahve Olmadan Önce Kahverengi Yerine Hangi İsim Kullanıldığını Araştırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 13:19

İçerik Devam Ediyor

@gizembilig adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başladığı günden bu yana kısa sürede popüler hale gelen içerik üreticisi yeni paylaşımıyla da viral olmayı başardı. Genç kadın merakını araştırmalara yönelterek içerik haline getiriyor ve bizleri de aydınlatıyor. Şimdiki konusu ise kahve keşfedilmeden önce kahverengi yerine hangi ismin kullanıldığıydı. Gelin detaylara geçelim.

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Kahverengi kelimesinden önce bu renk için Osmanlı döneminde “fındıki” dendiğini, daha öncesinde ise “konur” dendiğini aktardı.

Kahverengi kelimesinden önce bu renk için Osmanlı döneminde “fındıki” dendiğini, daha öncesinde ise “konur” dendiğini aktardı.

Fındıki kelimesi fındıktan geliyor, konur kelimesi ise yanık anlamı taşıyordu.

Fındıki kelimesi fındıktan geliyor, konur kelimesi ise yanık anlamı taşıyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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