Bir İçerik Üreticisi Kahve Olmadan Önce Kahverengi Yerine Hangi İsim Kullanıldığını Araştırdı

@gizembilig adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapmaya başladığı günden bu yana kısa sürede popüler hale gelen içerik üreticisi yeni paylaşımıyla da viral olmayı başardı. Genç kadın merakını araştırmalara yönelterek içerik haline getiriyor ve bizleri de aydınlatıyor. Şimdiki konusu ise kahve keşfedilmeden önce kahverengi yerine hangi ismin kullanıldığıydı. Gelin detaylara geçelim.