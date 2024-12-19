Servis Şoföründen İstedikleri Şarkıyı Açmalarını Rica Eden Tatlı Öğrenciler Eğlencenin Dibine Vurdu

@akcaysss0055 adlı TikTok hesabından içerikler üreten servis şoförü, tatlı yolcularını eve bırakırken yaşananları paylaştı. Hepimiz videoyu izlerken yumuşacık olduk. ROSE & Bruno Mars’ın APT. adlı şarkısı bu sıralar tüm çocukların dilinde. Şarkı kısa sürede öylesine popüler oldu ki, öğrenciler de servis şoförlerinden bu şarkıyı açmalarını istemişti. Gelin detaylara geçelim.
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Servis şoförüne şarkıyı “apartmanın kısaltılmışı” şeklinde söylemeleri ayrı güldürdü, doyasıya eğlenmeleri ayrı güldürdü.
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Tabii koca yürekli servis şoförleri de onların dansına eşlik ederek enerjiyi yükseltmişti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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