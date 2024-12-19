Servis Şoföründen İstedikleri Şarkıyı Açmalarını Rica Eden Tatlı Öğrenciler Eğlencenin Dibine Vurdu

@akcaysss0055 adlı TikTok hesabından içerikler üreten servis şoförü, tatlı yolcularını eve bırakırken yaşananları paylaştı. Hepimiz videoyu izlerken yumuşacık olduk. ROSE & Bruno Mars’ın APT. adlı şarkısı bu sıralar tüm çocukların dilinde. Şarkı kısa sürede öylesine popüler oldu ki, öğrenciler de servis şoförlerinden bu şarkıyı açmalarını istemişti. Gelin detaylara geçelim.