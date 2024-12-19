Aldığı Zeytinyağının İçinden Çıkanlar Karşısında Şaşkınlık Yaşayan Kadın İsyan Etti

@kuaforummm adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, annesi ve kız kardeşinin de satın aldığı bir zeytinyağını satın almıştı. Annesi ve kız kardeşinin bir aksilik olduğunu söylemesi üzere kendi zeytinyağını açarken video kaydına aldı. Kadın zeytinyağını kavanoza döküyor ancak farklı bir sıvı akıyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Kadın kutuyu ilk açtığında zeytinyağına benzer bir sıvı akmış ardından ise önce şeffaf sonrasında da yeşil bir sıvı akmıştı.
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Yaşadığı mağduriyetten dolayı isyan eden kadın, bir kez daha markasız ürünler konusunda dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatmış oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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