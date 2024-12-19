Aldığı Zeytinyağının İçinden Çıkanlar Karşısında Şaşkınlık Yaşayan Kadın İsyan Etti

@kuaforummm adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, annesi ve kız kardeşinin de satın aldığı bir zeytinyağını satın almıştı. Annesi ve kız kardeşinin bir aksilik olduğunu söylemesi üzere kendi zeytinyağını açarken video kaydına aldı. Kadın zeytinyağını kavanoza döküyor ancak farklı bir sıvı akıyordu. Gelin detaylara geçelim.