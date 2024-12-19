Karbondioksit Yatağı Deneyiyle Öğrencilerin Dikkatini Çekmeyi Başaran Fen Bilimleri Öğretmeni

@fenlock.fenci adlı TikTok hesabından içerikler üreten fen bilimleri öğretmeni, öğrencileri için yaptığı bir deneyi paylaştı. Sıkıcı geçen derslerin aksine çocukların dikkatini nasıl çekeceğini bilen öğretmen alkışları topladı. Deney karbondioksit gazına dairdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de “Böyle öğretmenler iyi ki var” diyeceğine eminiz.