Karbondioksit Yatağı Deneyiyle Öğrencilerin Dikkatini Çekmeyi Başaran Fen Bilimleri Öğretmeni

@fenlock.fenci adlı TikTok hesabından içerikler üreten fen bilimleri öğretmeni, öğrencileri için yaptığı bir deneyi paylaştı. Sıkıcı geçen derslerin aksine çocukların dikkatini nasıl çekeceğini bilen öğretmen alkışları topladı. Deney karbondioksit gazına dairdi. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de “Böyle öğretmenler iyi ki var” diyeceğine eminiz.
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Öğretmen, öğrencilerinin meraklı bakışları karşısında “Bana deli muamelesi yapar gibi bakmayın” demiş ve deneye başlamıştı.
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Karbondioksit gazıyla mumların söndüğünü gören öğrencilerin yaşadığı şaşkınlık tebessüm ettirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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