Adrenalin de Bir Yere Kadar: Üst Geçitten Tabelalara Atlayan Adam Yürekleri Ağızlara Getirdi

@roofrunnerzpavel adlı Instagram içerikler üreten adrenalin tutkunu, yüksek yerlere tırmandığı ya da yüksek yerlerden atladığı paylaşımlarıyla hepimizin nabzını yükseltiyor. Birçok kez haberlere konu olan içerik üreticisi şimdiyse İstanbul’da bir trafik tabelasına atladı. Aşağıda trafik akıyor olsa da tüm cesaretini toplamıştı ve yaşanacaklar pek de umrunda değil gibiydi. Gelin detaylara geçelim.