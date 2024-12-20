Adrenalin de Bir Yere Kadar: Üst Geçitten Tabelalara Atlayan Adam Yürekleri Ağızlara Getirdi

@roofrunnerzpavel adlı Instagram içerikler üreten adrenalin tutkunu, yüksek yerlere tırmandığı ya da yüksek yerlerden atladığı paylaşımlarıyla hepimizin nabzını yükseltiyor. Birçok kez haberlere konu olan içerik üreticisi şimdiyse İstanbul’da bir trafik tabelasına atladı. Aşağıda trafik akıyor olsa da tüm cesaretini toplamıştı ve yaşanacaklar pek de umrunda değil gibiydi. Gelin detaylara geçelim.
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Genç adam tırmandığı yerden trafik tabelasına atlamasıyla hepimize gergin anlar yaşattı.
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“Ya denk getiremeseydi, neler olacaktı?” diye düşünmek istemedik ancak risk büyüktü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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