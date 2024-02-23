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Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Bu Pozlarını Görünce Tanıyamayacaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Bu Pozlarını Görünce Tanıyamayacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 11:15

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz günlerde 'Görkem' karakteri ile dahil olan Özge Özacar'ın havalı pozları şaşırttı.

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Her Cuma Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti tam gaz yeni bölümlere devam ediyor.

Her Cuma Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti tam gaz yeni bölümlere devam ediyor.

Biz de bu sırada oyuncuların özel hayatlarına dahil oluyoruz. Kızılcık Şerbeti hayranları oyuncuların gerçek hayattaki hallerini pek merak ediyor.

Biz de bu sırada oyuncuların özel hayatlarına dahil oluyoruz. Kızılcık Şerbeti hayranları oyuncuların gerçek hayattaki hallerini pek merak ediyor.

Çünkü dizide birçok ismi tesettürlü görüyoruz. Bunlardan biri de Özge Özacar!

Çünkü dizide birçok ismi tesettürlü görüyoruz. Bunlardan biri de Özge Özacar!

Güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, dışarda epey bir havalı! Sosyal medya pozları adeta yakıyor, desek yeridir.

Güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, dışarda epey bir havalı! Sosyal medya pozları adeta yakıyor, desek yeridir.

Tabii, biz onu dizide Görkem karakteri ile tanıyoruz. Görkem Kızılcık Şerbeti dizisinde aile baskısı ile kapanan bir genç kadın.

Tabii, biz onu dizide Görkem karakteri ile tanıyoruz. Görkem Kızılcık Şerbeti dizisinde aile baskısı ile kapanan bir genç kadın.
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Ataerk düzene baş kaldırmak istese de ne yazık ki bunu gizli kapaklı yapmak zorunda kalıyor.

Ataerk düzene baş kaldırmak istese de ne yazık ki bunu gizli kapaklı yapmak zorunda kalıyor.

Görkem geceleri barda eğleniyor, sabahları kapanıp hasta annesinin gönlünü etmeye çalışıyor.

Görkem geceleri barda eğleniyor, sabahları kapanıp hasta annesinin gönlünü etmeye çalışıyor.

Görkem'e hayat veren başarılı oyuncunun gerçek hayattaki hali hiç de oynadığı karakter gibi değil. Oldukça cüretkar!

Görkem'e hayat veren başarılı oyuncunun gerçek hayattaki hali hiç de oynadığı karakter gibi değil. Oldukça cüretkar!

İşte güzel oyuncunun havalı Instagram pozları👇🏻

İşte güzel oyuncunun havalı Instagram pozları👇🏻

Görkem'imiz geçtiğimiz günlerde yurt dışındaydı.

Görkem'imiz geçtiğimiz günlerde yurt dışındaydı.
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Yurt dışı kaçamağından harika pozlar paylaştı.

Yurt dışı kaçamağından harika pozlar paylaştı.

28 yaşındaki güzel oyuncu tarzı ile büyülüyor.

28 yaşındaki güzel oyuncu tarzı ile büyülüyor.

Oyunculuğuna ise diyecek yok.

Oyunculuğuna ise diyecek yok.

Özacar'ın sosyal medyada 741 bin takipçisi var.

Özacar'ın sosyal medyada 741 bin takipçisi var.

Hayranları ise fotoğraflarının altına övgüler yağdırıyor.

Hayranları ise fotoğraflarının altına övgüler yağdırıyor.
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Bu ne güzellik Görkem Hanım!

Bu ne güzellik Görkem Hanım!

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Siz Özge Özacar'ın oyunculuğu ve iddialı pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Özge Özacar'ın oyunculuğu ve iddialı pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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