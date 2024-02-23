Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Bu Pozlarını Görünce Tanıyamayacaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın Bu Pozlarını Görünce Tanıyamayacaksınız!
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz günlerde 'Görkem' karakteri ile dahil olan Özge Özacar'ın havalı pozları şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her Cuma Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti tam gaz yeni bölümlere devam ediyor.
Biz de bu sırada oyuncuların özel hayatlarına dahil oluyoruz. Kızılcık Şerbeti hayranları oyuncuların gerçek hayattaki hallerini pek merak ediyor.
Çünkü dizide birçok ismi tesettürlü görüyoruz. Bunlardan biri de Özge Özacar!
Güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, dışarda epey bir havalı! Sosyal medya pozları adeta yakıyor, desek yeridir.
Tabii, biz onu dizide Görkem karakteri ile tanıyoruz. Görkem Kızılcık Şerbeti dizisinde aile baskısı ile kapanan bir genç kadın.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ataerk düzene baş kaldırmak istese de ne yazık ki bunu gizli kapaklı yapmak zorunda kalıyor.
Görkem geceleri barda eğleniyor, sabahları kapanıp hasta annesinin gönlünü etmeye çalışıyor.
Görkem'e hayat veren başarılı oyuncunun gerçek hayattaki hali hiç de oynadığı karakter gibi değil. Oldukça cüretkar!
İşte güzel oyuncunun havalı Instagram pozları👇🏻
Görkem'imiz geçtiğimiz günlerde yurt dışındaydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yurt dışı kaçamağından harika pozlar paylaştı.
28 yaşındaki güzel oyuncu tarzı ile büyülüyor.
Oyunculuğuna ise diyecek yok.
Özacar'ın sosyal medyada 741 bin takipçisi var.
Hayranları ise fotoğraflarının altına övgüler yağdırıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu ne güzellik Görkem Hanım!
👇🏻
👇🏻
Siz Özge Özacar'ın oyunculuğu ve iddialı pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda