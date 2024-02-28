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Kızıl Goncalar'da Mira'nın Sevgilisi Can'ın Pozlarını Görünce Kim Olduğunu Hatırlayacaksınız!

Kızıl Goncalar'da Mira'nın Sevgilisi Can'ın Pozlarını Görünce Kim Olduğunu Hatırlayacaksınız!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 12:29

Now Tv'de izleyicilerle buluşan Kızıl Goncalar dizisinde Özcan Deniz'in canlandırdığı doktor Levent'in kızı Mira’nın okuldan arkadaşını canlandıran Can Kızıltuğ ekranlardan tanıdık çıktı.

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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ile seyirciyi ekrana kitliyor.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi her bölümü ile seyirciyi ekrana kitliyor.

Her yeni bölümü heyecanla beklenen diziye geçtiğimiz haftalarda doktor Levent'in kızı Mira’nın okuldan arkadaşı olarak katılan genç oyuncu tanıdık çıktı.

Her yeni bölümü heyecanla beklenen diziye geçtiğimiz haftalarda doktor Levent'in kızı Mira’nın okuldan arkadaşı olarak katılan genç oyuncu tanıdık çıktı.

Dizide Mira'nın sevgilisi rolünde olan Can Kızıltuğ'un geçtiğimiz yıllarda reyting rekorları kıran dizide rol aldığı ortay çıktı.

Dizide Mira'nın sevgilisi rolünde olan Can Kızıltuğ'un geçtiğimiz yıllarda reyting rekorları kıran dizide rol aldığı ortay çıktı.

Yakışıklı oyuncu izleyicinin beğenisini toplarken bu detayı bilenler sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görünce hatırladı.

Yakışıklı oyuncu izleyicinin beğenisini toplarken bu detayı bilenler sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görünce hatırladı.

Kızıl Goncalar Mira'nın arkadaşı kim, sorusu merak uyandırırken o pozları bir görelim...

Kızıl Goncalar Mira'nın arkadaşı kim, sorusu merak uyandırırken o pozları bir görelim...
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Meğer Kızıltuğ, geçmişte Çukur dizisinde Doğukan karakterini canlandırmıştı.

Meğer Kızıltuğ, geçmişte Çukur dizisinde Doğukan karakterini canlandırmıştı.

Fakat o zamanlar tarzı biraz değişikmiş...👇🏻

Fakat o zamanlar tarzı biraz değişikmiş...👇🏻

Hatırlayanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

Hatırlayanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.
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Daha sonra 'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Daha sonra 'Kızıl Goncalar' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Ayrıca Kızıltuğ, Kuzey Yıldızı dizisinde de yer almıştı.

Ayrıca Kızıltuğ, Kuzey Yıldızı dizisinde de yer almıştı.

Hatırlayanlar yorumlara koştu bile...👇🏻

Hatırlayanlar yorumlara koştu bile...👇🏻

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