Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Görüntüleri Çektiği İddia Edilmişti: Savcılıktan Karar Çıktı!
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Görüntüleri Çektiği İddia Edilmişti: Savcılıktan Karar Çıktı!
Kaynak: https://www.mynet.com/baris-kilic-har...
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Soruşturmadan karar çıktı.
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Gamze Özçelik'in özel görüntülerinin internet üzerinden yayılmasının ardından, Gökhan Demirkol hakkında tecavüz suçlamaları ortaya çıktı. Demirkol bu suçlamalar sonucunda bir süre hapis yattı.
Bu olayın içinde Gökhan Demirkol'un yakın dostu Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın da olduğu ve bu görüntüleri çektiği iddiaları gündeme geldi.
Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan oyuncu Barış Kılıç, kendisine karşı atılan bu iftiralara karşı hukuki yollardan hesap soracağını belirtti.
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Barış Kılıç, kendisini suçlayan ve bu iddiaları yaymaya çalışan kişilere karşı hukuki işlem başlattı.
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Avukatının hazırladığı dilekçede, Kılıç'ın bir sinema ve dizi oyuncusu olduğu, dizi nedeniyle gündeme geldiği ve bu sebeple geçmişte Gamze Özçelik ve Gökhan Demirkol arasında yaşanan olayla ilgili paylaşımların yapıldığı belirtildi.
Şikayetin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın sonucunda; sosyal medya kullanıcıları olan şüphelilerin medyada yer alan haber içeriklerinden bahsettikleri, bu haberlerin halen gazetenin internet sayfasında durduğu, haberlerin yayından kaldırılmasına yönelik bir karar alınmadığı, bir kadına tecavüz olayı ile ilgili medyada çıkan haberlere itibar ederek bununla yorum yapan şüpheliler açısından atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
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