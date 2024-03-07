Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın Görüntüleri Çektiği İddia Edilmişti: Savcılıktan Karar Çıktı!

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Soruşturmadan karar çıktı.