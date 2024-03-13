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Kate Middleton Nerede? Yapılan Paylaşımların Sahte Olduğu Ortaya Çıkan Prensesin Başına Ne Geldi?

Kate Middleton Nerede? Yapılan Paylaşımların Sahte Olduğu Ortaya Çıkan Prensesin Başına Ne Geldi?

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
13.03.2024 - 13:46

Geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçiren Kate Middleton'ın kamuoyunda görüntülenmemesi endişe yaratmaya başladı. Kate Middleton olduğu iddia edilen fotoğrafların fake çıkması da endişeleri arttırdı. Şimdi de Prens William'ın Kate'i aldattığı ve boşanma aşamasında oldukları söylendi. Gelin Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan iddialara birlikte bakalım...👇

Kaynak: https://people.com/kate-middleton-lea...
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçirmesinden sonra ortadan kaybolması tüm dünyanın merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçirmesinden sonra ortadan kaybolması tüm dünyanın merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi.

2.5 aydır görüntülenmeyen Kate'in son günlerde paylaşılan photoshoplu fotoğrafları da başına bir şey geldiği konusunda endişeleri arttırdı.

2.5 aydır görüntülenmeyen Kate'in son günlerde paylaşılan photoshoplu fotoğrafları da başına bir şey geldiği konusunda endişeleri arttırdı.

Prensesin hasta olduğu iddiaları ortalarda dolanırken 'yeni' bir fotoğrafı paylaşıldı. Ancak sonrasında arabayı kullanan kişinin Kate'in kardeşi Pippa Middleton olduğu söylendi.

Prensesin hasta olduğu iddiaları ortalarda dolanırken 'yeni' bir fotoğrafı paylaşıldı. Ancak sonrasında arabayı kullanan kişinin Kate'in kardeşi Pippa Middleton olduğu söylendi.

Aradan çok geçmeden Kate Middleton'ın resmi hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğrafı paylaşıldı. Hepimiz derin bir oh çekecekken bu fotoğrafın da photoshop olduğu anlaşıldı.

Aradan çok geçmeden Kate Middleton'ın resmi hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğrafı paylaşıldı. Hepimiz derin bir oh çekecekken bu fotoğrafın da photoshop olduğu anlaşıldı.

Fotoğrafın fake olduğu öğrenildikten sonra Instagram hesabından amatör fotoğrafçı olduğunu söylediği ve fotoğrafta düzenlemeler yaptığını belirttiği bir özür yazısı paylaşıldı. Ama bilin bakalım kim ortalıkta yoktu?

Fotoğrafın fake olduğu öğrenildikten sonra Instagram hesabından amatör fotoğrafçı olduğunu söylediği ve fotoğrafta düzenlemeler yaptığını belirttiği bir özür yazısı paylaşıldı. Ama bilin bakalım kim ortalıkta yoktu?
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Arka arkaya paylaşılan fotoğraflar durmadı ve Kate ile William'ın hastaneye giderken çekildiği söylenen bir fotoğraf paylaşıldı.

Arka arkaya paylaşılan fotoğraflar durmadı ve Kate ile William'ın hastaneye giderken çekildiği söylenen bir fotoğraf paylaşıldı.

Ve yine tabii ki fotoğrafın Photoshop olduğu ortaya çıktı. Şimdi de gelelim Kate Middleton ile ilgili iddialara...

Hepimizin hemfikir olduğu ve ispatlanan tek konu Kate Middleton'ın ocak ayında operasyon geçirmiş olması.

Hepimizin hemfikir olduğu ve ispatlanan tek konu Kate Middleton'ın ocak ayında operasyon geçirmiş olması.

Apar topar hastaneye kaldırılan prensesin hastalığından dolayı kamuoyu önüne çıkmadığı en başından beri konuşulan iddialardan bir tanesi.

William'ın Kate Middleton'ı çalışma arkadaşı Rose Hanbury ile aldattığı da konuşulan iddialar arasında.

William'ın Kate Middleton'ı çalışma arkadaşı Rose Hanbury ile aldattığı da konuşulan iddialar arasında.

Kate'in aldatıldığını öğrendikten sonra William ile boşanma aşamasında olduğu da kulaktan kulağa dolaşan söylentilerden bir tanesi...

Kate'in aldatıldığını öğrendikten sonra William ile boşanma aşamasında olduğu da kulaktan kulağa dolaşan söylentilerden bir tanesi...

Teknolojinin bu denli geliştiği dünyada ısrarla Kate'in photoshop'lu fotoğraflarının paylaşılması başına bir şey geldiği konusunda endişelerimiz arttırmıyor değil.

Teknolojinin bu denli geliştiği dünyada ısrarla Kate'in photoshop'lu fotoğraflarının paylaşılması başına bir şey geldiği konusunda endişelerimiz arttırmıyor değil.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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