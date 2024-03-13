Kate Middleton Nerede? Yapılan Paylaşımların Sahte Olduğu Ortaya Çıkan Prensesin Başına Ne Geldi?
Kate Middleton Nerede? Yapılan Paylaşımların Sahte Olduğu Ortaya Çıkan Prensesin Başına Ne Geldi?
Kaynak: https://people.com/kate-middleton-lea...
Geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçiren Kate Middleton'ın kamuoyunda görüntülenmemesi endişe yaratmaya başladı. Kate Middleton olduğu iddia edilen fotoğrafların fake çıkması da endişeleri arttırdı. Şimdi de Prens William'ın Kate'i aldattığı ve boşanma aşamasında oldukları söylendi. Gelin Kate Middleton ile ilgili ortaya atılan iddialara birlikte bakalım...👇
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Galler Prensesi Kate Middleton'ın geçtiğimiz Ocak ayında operasyon geçirmesinden sonra ortadan kaybolması tüm dünyanın merak ettiği konulardan bir tanesi haline geldi.
2.5 aydır görüntülenmeyen Kate'in son günlerde paylaşılan photoshoplu fotoğrafları da başına bir şey geldiği konusunda endişeleri arttırdı.
Prensesin hasta olduğu iddiaları ortalarda dolanırken 'yeni' bir fotoğrafı paylaşıldı. Ancak sonrasında arabayı kullanan kişinin Kate'in kardeşi Pippa Middleton olduğu söylendi.
Aradan çok geçmeden Kate Middleton'ın resmi hesabından çocuklarıyla birlikte fotoğrafı paylaşıldı. Hepimiz derin bir oh çekecekken bu fotoğrafın da photoshop olduğu anlaşıldı.
Fotoğrafın fake olduğu öğrenildikten sonra Instagram hesabından amatör fotoğrafçı olduğunu söylediği ve fotoğrafta düzenlemeler yaptığını belirttiği bir özür yazısı paylaşıldı. Ama bilin bakalım kim ortalıkta yoktu?
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Arka arkaya paylaşılan fotoğraflar durmadı ve Kate ile William'ın hastaneye giderken çekildiği söylenen bir fotoğraf paylaşıldı.
Hepimizin hemfikir olduğu ve ispatlanan tek konu Kate Middleton'ın ocak ayında operasyon geçirmiş olması.
William'ın Kate Middleton'ı çalışma arkadaşı Rose Hanbury ile aldattığı da konuşulan iddialar arasında.
Kate'in aldatıldığını öğrendikten sonra William ile boşanma aşamasında olduğu da kulaktan kulağa dolaşan söylentilerden bir tanesi...
Teknolojinin bu denli geliştiği dünyada ısrarla Kate'in photoshop'lu fotoğraflarının paylaşılması başına bir şey geldiği konusunda endişelerimiz arttırmıyor değil.
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