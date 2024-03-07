Kate Middleton'un Kameraya Yakalanmasına Rağmen Devam Eden İddialardan Sonra Prens William Sessiziliğini Bozdu
Kate Middleton'un Kameraya Yakalanmasına Rağmen Devam Eden İddialardan Sonra Prens William Sessiziliğini Bozdu
Kraliyet ailesi son zamanların en olaylı günlerini yaşarken, hem karısı Kate Middleton'un hem babası Kral Charles'ın hastalığıyla boğuşan Galler Prensi William sessizliğini daha fazla koruyamadı. Detaylar👇
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Bildiğimiz gibi son günlerde adeta kabusu yaşayan Galler Prens ve Prensesi sağlık sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da bitmek bilmeyen iddialarla boğuşuyorlar.
Ocak ayında karnından geçirdiği planlı operasyonla kamu görevlerine ara veren ve istirahat ettiği söylenen Galler Prensesi Kate Middleton akıl almaz komplo teorileriyle anılmaya başlanmıştı.
Özellikle sosyal medyada kontrolsüz şekilde ortaya atılan iddialardan sonra prensesin taburcu olduğu ve her şeyin yolunda gittiği saray tarafından birkaç kez açıklansa da bu söylemlere pek de inanan olmamıştı.
Sarayın ve halkın biricik prensesi Middleton spekülasyonlara bir dur demek için arabada görüntülendiği fotoğrafların basına sızdırılmasına izin vermişti.
Fakat bu fotoğraf insanları susturmaya yetti mi? Tabii ki hayır. Fotoğrafı görenler prensesin kemoterapi gördüğü, peruk taktığı ya da fotoğraftakinin Kate'in kız kardeşi olduğu gibi birçok ihtimali ortaya atmaya devam etti.
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Ailesindeki sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalan Prens William yaşananlara daha fazla dayanamamış olacak ki sonunda sessizliğini bozdu.
Çareyi birinci ağızdan açıklama yapmakta bulan Prens William’ın sözcüsü, prensin kendi ağzından yapılan açıklamayı basınla paylaştı ve “Sayın Galler Prensi kendini sosyal medyaya ve orada ortaya atılanlara değil işine vermiş durumdadır” dedi.
William'ın basın sözcüleri prensin görevine odaklandığını, sosyal medyaya değil saraya ve ailesine konsantre olduğunu söyleyen bir açıklamada bulunsa da halk bununla da yetinmiş gibi durmuyor...
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