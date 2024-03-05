Yüzleri Bir Türlü Gülemedi! Kate Middleton'un Dayısı Gary Goldsmith Aileye Yeni Bir Baş Ağrısı Getirdi
Yüzleri Bir Türlü Gülemedi! Kate Middleton'un Dayısı Gary Goldsmith Aileye Yeni Bir Baş Ağrısı Getirdi
Son zamanlarda Kraliyet ailesinin başına gelenleri duymayan görmeyen kalmamıştır. Önce Galler Prensesi'nin hastalığı sonra İngiltere kralının kanser teşhisi derken tüm saray görevleri Kraliçe Camilla'ya yüklenmiş durumda. Edinilen son bilgiye göre Kate Middleton'un dayısı aileye yeni bir baş ağrısı kazandırdı. Detaylar👇
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Bildiğimiz gibi Kraliçe Elizabeth öldüğünden ve Charles İngiltere Kralı olduğundan beri saraydan gelen haberler gittikçe kötüye gidiyor. Önce Galler Prensesi sarayın biricik gelini bir operasyon geçirmiş, sonrasında krala kanser teşhisi konulmuştu.
Kate Middleton'un yaklaşık iki ay önce geçirdiği operasyon sonrası kameraların karşısına çıkmaması birçok spekülasyon oluşturmuştu.
Geçtiğimiz gün uzun süre sonra arabada kameralara yakalanan Kate Middleton'un ameliyattan önceki halinden eser yok sanki!
Sevenleri ailenin gözde gelini Middleton'u görünce derin bir nefes alsa da, prensesin William ile evlenmeden önce yaşadığı "sıradan" ailesi ve yaşantısı kendisine ayak bağı oluyor.
Kate'in annesi Carole Goldsmith Middleton'ın öz kardeşi olan Gary Goldsmith daha önce aile hakkında yaptığı skandal açıklamlarla ismini duyurmuş bir isim.
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Aynı zamanda Galler prensesinin dayısı olan iş insanı Goldsmith şimdilerde bir televizyon programına katılmak için hazırlanıyor, haliyle aile de diken üstünde...
Kapısına uyguladığı şiddetle ve kraliyet ailesi hakkındaki iddialarıyla Middletonların kara yüzü olarak adlandırılan Goldsmith, aileyi katılacağı programda söyleyebilecekleri epey bir endişelendirmişe benziyor.
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