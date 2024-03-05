Yüzleri Bir Türlü Gülemedi! Kate Middleton'un Dayısı Gary Goldsmith Aileye Yeni Bir Baş Ağrısı Getirdi

Son zamanlarda Kraliyet ailesinin başına gelenleri duymayan görmeyen kalmamıştır. Önce Galler Prensesi'nin hastalığı sonra İngiltere kralının kanser teşhisi derken tüm saray görevleri Kraliçe Camilla'ya yüklenmiş durumda. Edinilen son bilgiye göre Kate Middleton'un dayısı aileye yeni bir baş ağrısı kazandırdı. Detaylar👇