Süper Model Heidi Klum'un Kendinden Genç Modellere Taş Çıkartan Fiziği Resmen Düşman Çatlattı!
Süper Model Heidi Klum'un Kendinden Genç Modellere Taş Çıkartan Fiziği Resmen Düşman Çatlattı!
Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/04/style/...
Dünyaca ünlü model Heidi Klum yıllar önce taktığı kanatlarla 50 yaşında yeniden kamera karşısına geçti. Görenlerin inanamadığı fotoğraflar resmen yıllara meydan okumuş dedirtti. Detaylar👇
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Almanya'nın top modeli Heidi Klum bir zamanların en gözde modellerinden biriydi bildiğimiz gibi. Kendisinin yürüdüğü defileler günlerce konuşuluyordu.
Bu sektöre erken yaşta adım atan isim bir süre sonra magazinin gözde modellerinden biri olmuş, ondan önceki isimleri tek bir fotoğraf çekimiyle resmen alt etmişti!
Yıllara meydan okuyan güzel model artık podyuma çıkmasa da mankenlik sektöründeki dev isimlerden biri olmaya gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleriyle devam ediyor.
Bilmeyenler için 50 yaşındaki modelin karışık aşk hayatından en büyüğü 18 yaşında olmak üzere 4 tane çocuğu var...
Annesinin adımlarından giderek modellik sektörüne adım atan 19 yaşındaki Leni, genlerini annesinden almış olacak ki şimdiden podyumda dikkat çekmeyi başarıyor.
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Dört çocuk annesi olan ünlü isim güzelliğinden neredeyse hiçbir şey kaybetmemiş! Fiziğini de o günlerdeki gibi korumaya özen gösteren süper model bir fotoğraf çekiminde yıllar önce taktığı kanatlarla poz verdi.
1992'de Almanya'da bir modellik yarışmasını kazandıktan sonra Klum'un kariyeri yükselişe geçmeye başlamıştı. 18 yaşında podyumda taşıdığı kanatlarla izleyenlere unutulmaz anlar yaşatan Klum...
50 yaşında aynı kanatlarla bir derginin kapağı için kamera karşısına geçti Ünlü modelin fiziğinden neredeyse hiçbir şey kaybetmemesi dikkat çekti.
Süper model, dergiye verdiği röportajda 30 yıllık modellik kariyerinde hiçbir pişmanlığı olmadığını belirtti.
Kariyerine 90'lı yıllarda başlayan ve yıllar geçse de sıkı diyetlerini bırakmayan model kilosunu koruyabilmeyi o yıllardan beri başarıyor.
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Vay anam vayy