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Süper Model Heidi Klum'un Kendinden Genç Modellere Taş Çıkartan Fiziği Resmen Düşman Çatlattı!

Süper Model Heidi Klum'un Kendinden Genç Modellere Taş Çıkartan Fiziği Resmen Düşman Çatlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 12:36

Dünyaca ünlü model Heidi Klum yıllar önce taktığı kanatlarla 50 yaşında yeniden kamera karşısına geçti. Görenlerin inanamadığı fotoğraflar resmen yıllara meydan okumuş dedirtti. Detaylar👇

Kaynak: https://pagesix.com/2024/03/04/style/...
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