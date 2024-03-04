Son Zamanların Yükselişte Olan Aktrisi Sydney Sweeney Katıldığı Programı En Çok İzlenenlerin Arasına Soktu
Son Zamanların Yükselişte Olan Aktrisi Sydney Sweeney Katıldığı Programı En Çok İzlenenlerin Arasına Soktu
Anyone But You filmiyle son zamanlarda dillerden düşmeyen oyuncu Sydney Sweeney ünlü realite programı Saturday Night Live'a katıldı. Şovun reytingi kısa sürede yükseldi ve en çok izlenen bölümlerden biri oldu. Detaylar👇
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Euphoria dizisindeki inanılmaz oyunculuğu ile herkesi büyüleyen ve yıldız parlayan Sydney Sweeney'i daha önce duymuş olabilirsiniz.
Geçtiğimiz aylarda vizyona giren, Glen Powell ile başrollerini paylaştıkları Anyone bUt You filmi ile ikili gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Gişe rekorları kıran filmde yer alan Natasha Bedingfiled'ın şarkısı "Unwritten" bile 15 sene sonra film yüzünden tekrardan listelere girdi ve hit oldu!
Şu sıralar magazinin gözdesi olan Sydney Sweeney geçtiğimiz gün ünlü realite şovu Saturday Night Live'a katıldı.
Geceye monologu ile başlayan aktris önce oyuncu partneri Glen Powell ile hakkında çıkan aşk iddialarına cevap verdi.
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Aynı zamanda şovun o geceki sunuculuğunu yapan Sweeney Anyone But You'nun yapımında da rol oynayan Jonathan Davino ile nişanlı olduğunu esprili bir dille açıkladı ve Powell'ın Gigi Paris ile olan ilişkisinin altını çizdi.
Bu kamuya açık yalanlama sadece bir açıklama olarak değil, aynı zamanda ilgili her iki oyuncunun da profesyonelliğini kanıtlar nitelikteydi...Fakat izleyiciler ve ikiliyi özel hayatlarında sürekli birlikte görenler söylenenlere ne kadar inandı orası tartışılır.
Ayrıca program için farklı skeçler hazırlayan ve canlandıran oyuncu programın en çok izlenen bölümlerinden birini yaratmayı başardı!
"GELİŞME 🔥🚨: Sydney Sweeney'nin SNL bölümü yakın tarihte en çok izlenenler arasına girdi."
Gelen tepkilere bakalım👇
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"Onun kim olduğunu bile bilmiyorum ama onu seviyorum."
"izlemedim ama güzel bir programa benziyor"
"Nedenini merak ediyorum. Çok komik olduğu için olsa gerek. Başka bir sebep göremiyorum. Bir tane bile"
"Neden biri televizyon için böyle giyinmek istesin ki?"
"Neden olduğunu hepimiz biliyoruz"
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"izleyicilerin %90'ının onun neden bahsettiği hakkında hiçbir fikri yok"
"Bunun nedeni gösterinin komik olması değil."
"Aklıma iki sebep geliyor. 👀"
"Giydiği elbise."
Siz ne düşünüyorsunuz?
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