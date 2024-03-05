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Sofia Vergara'nın Köpeğini Joe Manganiello'nun Genç Sevgilisinden Kıskanması "Kararından Pişman Mı?" Dedirtti

Sofia Vergara'nın Köpeğini Joe Manganiello'nun Genç Sevgilisinden Kıskanması "Kararından Pişman Mı?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 11:51

Geçtiğimiz yaz ayrılma kararı alan güzeller güzeli Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Sonrasında Vergara'nın yaptığı açıklama ile boşanma nedenleri herkesi oldukça şaşırtmıştı. Şimdilerde ikilinin arasında akıl almaz bir kıskançlık krizi tuttu. Gelin detaylara birlikte bakalım👇

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Geçen yıla kadar birbirlerinden gözlerini alamayan, delilercesine aşık çiftimiz Sofia Vergara ve Joe Manganiello'yu daha önce duymuş olabilirsiniz.

Geçen yıla kadar birbirlerinden gözlerini alamayan, delilercesine aşık çiftimiz Sofia Vergara ve Joe Manganiello'yu daha önce duymuş olabilirsiniz.

Bir yanda güzeller güzeli Kolombiyalı oyuncu ve manken Sofia Vergara, diğer yanda yakışıklı Amerikalı oyuncu Joe Manganiello derken bu ikili hayallerimizin çifti gibi bir şeydi!

Bir yanda güzeller güzeli Kolombiyalı oyuncu ve manken Sofia Vergara, diğer yanda yakışıklı Amerikalı oyuncu Joe Manganiello derken bu ikili hayallerimizin çifti gibi bir şeydi!

Fakat Hollywood'un bu yakıştıran çifti 2015 yılında verdikleri evlilik kararını birlikteliklerinin 8. yılında bitirme kararı almış ve birçok hayranını derinden yaralamıştı.

Fakat Hollywood'un bu yakıştıran çifti 2015 yılında verdikleri evlilik kararını birlikteliklerinin 8. yılında bitirme kararı almış ve birçok hayranını derinden yaralamıştı.

Vergara 51, Manganiello 47 yaşında olunca ünlü aktris ikilinin bir evlilikten beklentilerini farklı olduğu, eşinin aksine kendisinin bebek istemediğini bu yüzden boşandıklarını açıklamıştı.

Vergara 51, Manganiello 47 yaşında olunca ünlü aktris ikilinin bir evlilikten beklentilerini farklı olduğu, eşinin aksine kendisinin bebek istemediğini bu yüzden boşandıklarını açıklamıştı.

Zaten çok geçmeden ünlü aktör kendisinden 13 yaş küçük yeni sevgilisi Caitlin O'Connor ile kameralar karşısında poz vermişti...

Zaten çok geçmeden ünlü aktör kendisinden 13 yaş küçük yeni sevgilisi Caitlin O'Connor ile kameralar karşısında poz vermişti...
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Latin Amerikalı güzel Vergara da çok geçmeden yine kendinden genç fizyoterapist bir beyefendi ile magazine yakalanmıştı.

Latin Amerikalı güzel Vergara da çok geçmeden yine kendinden genç fizyoterapist bir beyefendi ile magazine yakalanmıştı.

Gelelim asıl konumuza, bilmeyenler için Sofia Vergara'nın kendi çocuğu gibi sevdiği ve sahiplendiği Bubble isminde bir köpeği var.

Gelelim asıl konumuza, bilmeyenler için Sofia Vergara'nın kendi çocuğu gibi sevdiği ve sahiplendiği Bubble isminde bir köpeği var.

Çocukları olmayan çiftimiz boşanma sürecini kolayca atlatırken biricik köpekleri Bubble'ın kimde kalacağı konusunda bir anlaşmazlık yaşıyorlar ve güzel oyuncu Bubble'ın ünlü aktörle yaşaması kararını onaylıyor...

Çocukları olmayan çiftimiz boşanma sürecini kolayca atlatırken biricik köpekleri Bubble'ın kimde kalacağı konusunda bir anlaşmazlık yaşıyorlar ve güzel oyuncu Bubble'ın ünlü aktörle yaşaması kararını onaylıyor...

Fakat Vergara köpeği Bubble'ı Manganiello'nun yeni sevgilisi ile görmeye artık dayanamıyormuş! Aynı evi paylaşmaya başlayan yeni çifti köpeği ile birlikte gören güzel oyuncunun resmen içi içini yiyormuş!

Fakat Vergara köpeği Bubble'ı Manganiello'nun yeni sevgilisi ile görmeye artık dayanamıyormuş! Aynı evi paylaşmaya başlayan yeni çifti köpeği ile birlikte gören güzel oyuncunun resmen içi içini yiyormuş!

Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi O'Connor ile çocuk sahibi olmak için birlikte olduğu da ortaya atılan iddialardan biri. Sizce Sofia Vergara boşanma kararından pişmanlık duyuyor olabilir mi?

Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi O'Connor ile çocuk sahibi olmak için birlikte olduğu da ortaya atılan iddialardan biri. Sizce Sofia Vergara boşanma kararından pişmanlık duyuyor olabilir mi?
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