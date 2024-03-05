Sofia Vergara'nın Köpeğini Joe Manganiello'nun Genç Sevgilisinden Kıskanması "Kararından Pişman Mı?" Dedirtti

Geçtiğimiz yaz ayrılma kararı alan güzeller güzeli Sofia Vergara ve eşi Joe Manganiello kısa bir süre sonra anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Sonrasında Vergara'nın yaptığı açıklama ile boşanma nedenleri herkesi oldukça şaşırtmıştı. Şimdilerde ikilinin arasında akıl almaz bir kıskançlık krizi tuttu. Gelin detaylara birlikte bakalım👇