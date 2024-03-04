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Charles'ın Kanser Teşhisi, Kate Middleton'un Ameliyatı Derken Bu Sefer Ortalık Camilla'nın Haberi ile Yıkıldı

Charles'ın Kanser Teşhisi, Kate Middleton'un Ameliyatı Derken Bu Sefer Ortalık Camilla'nın Haberi ile Yıkıldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 18:01

Son zamanlarda İngiltere Kraliyet ailesinden gelen kötü haberler gündemi yıkıp geçiyor bildiğimiz gibi. Saray önce Kate Middleton'un geçireceği operasyon hakkında sonra da Kral Charles'ın kanser teşhisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Bu sefer de Kraliçe Camilla'dan kötü haber geldi. Detaylar 👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
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Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin yeni Kralı Charles daha tahta çıkalı 2 yıl dolmadan kendisine kanser teşhisi konulmuştu.

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin yeni Kralı Charles daha tahta çıkalı 2 yıl dolmadan kendisine kanser teşhisi konulmuştu.

Galler Prensesi Kate Middleton ise kraldan birkaç hafta önce karnından geçireceği bir operasyon için hastaneye yatmış ve görevlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Galler Prensesi Kate Middleton ise kraldan birkaç hafta önce karnından geçireceği bir operasyon için hastaneye yatmış ve görevlerine ara vermek zorunda kalmıştı.

Fakat prensesin operasyon sonrası hiçbir şekilde görülmemesi, bu esnada Prens William'ın etkinliklerde mutlu mesut boy göstermesi akıllara binbir türlü şeyi beraberinde getirmişti.

Fakat prensesin operasyon sonrası hiçbir şekilde görülmemesi, bu esnada Prens William'ın etkinliklerde mutlu mesut boy göstermesi akıllara binbir türlü şeyi beraberinde getirmişti.

Detaylar için👇

Önce Galler Prensesi Kate Middleton sonra İngiltere Kralı Charles derken saray dün gece bir açıklama daha yaptı...

Önce Galler Prensesi Kate Middleton sonra İngiltere Kralı Charles derken saray dün gece bir açıklama daha yaptı...

76 yaşındaki Kraliçe Camilla şu anda kralın sağlık soru nedeniyle sarayın görevleriyle ilgilenen en yetkili isim bildiğimiz gibi.

76 yaşındaki Kraliçe Camilla şu anda kralın sağlık soru nedeniyle sarayın görevleriyle ilgilenen en yetkili isim bildiğimiz gibi.
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Bu durumda üzerine büyük bir sorumluluk yüklenen Camilla, kraliyet görevlerine ara verdiğini kamuoyuna duyurdu!

Bu durumda üzerine büyük bir sorumluluk yüklenen Camilla, kraliyet görevlerine ara verdiğini kamuoyuna duyurdu!

Charles'a konan teşhisten bu yana Camilla, sarayın 13 resmi görevini üstlendi. Fakat Daily Mail'ın aktardığı üzere Camilla'nın ailesiyle baş başa birkaç gün geçirip dinlenmek için yarın özel bir uçakla yola çıkmayı planladığı bildirildi.

Charles'a konan teşhisten bu yana Camilla, sarayın 13 resmi görevini üstlendi. Fakat Daily Mail'ın aktardığı üzere Camilla'nın ailesiyle baş başa birkaç gün geçirip dinlenmek için yarın özel bir uçakla yola çıkmayı planladığı bildirildi.

Eşinin sağlık sorunları hakkında oldukça endişeli olduğu söylenilen Kraliçe hem eşinin hem de Kate'in yanında olmak istiyormuş, ama yoğun kraliyet görevleri bunu pek de mümkün kılmıyormuş...

Eşinin sağlık sorunları hakkında oldukça endişeli olduğu söylenilen Kraliçe hem eşinin hem de Kate'in yanında olmak istiyormuş, ama yoğun kraliyet görevleri bunu pek de mümkün kılmıyormuş...

Kraliyet ailesinden art arda gelen bu kötü haberler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇

Kraliyet ailesinden art arda gelen bu kötü haberler hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇

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