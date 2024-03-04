Charles'ın Kanser Teşhisi, Kate Middleton'un Ameliyatı Derken Bu Sefer Ortalık Camilla'nın Haberi ile Yıkıldı

Son zamanlarda İngiltere Kraliyet ailesinden gelen kötü haberler gündemi yıkıp geçiyor bildiğimiz gibi. Saray önce Kate Middleton'un geçireceği operasyon hakkında sonra da Kral Charles'ın kanser teşhisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmıştı. Bu sefer de Kraliçe Camilla'dan kötü haber geldi. Detaylar 👇