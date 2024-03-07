Başımıza Bu da Geldi! Dakota Johnson ve Coldplay'in Yıldız Solisti Chris Martin Evlilik Kervanına Katılacak!
Başımıza Bu da Geldi! Dakota Johnson ve Coldplay'in Yıldız Solisti Chris Martin Evlilik Kervanına Katılacak!
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Çoğumuzun bildiği gibi Coldplay grubunun yakışıklı solisti Chris Martin bir zamanlar birlikte olduğu Gwyneth Paltrow ile 2002 yılında bir Colplay konseri sırasında tanışmıştı.
Hemen ardından, 2003 senesinde de nikah masasına oturmuştu ünlü çift. Hızlı evlilik kararlarından sonra, 2004 senesinde ilk çocuklarını kucaklarına almışlardı.
Önce kızları Apple'ı, iki yıl sonra da oğulları Moses'ı kucaklarına alan ünlü çift 2014 senesinde anlaşmalı olarak boşanma kararı almıştı.
Chris Martin'den önce Brad Pitt ve Ben Affleck gibi yakışıklı isimlerle birlikte olan oyuncu Gwyneth Paltrow önceki aşklarıyla dost kalabilmesiyle de gündeme geliyordu. 2018 yılında ünlü bir yapımcıyla evlenen aktris şimdilerde mutlu mesut bir evlilik sürdürüyor.
Gelelim dünyaca ünlü grubun biricik solisti Chris Martin'e...Eski eşi Paltrow ile dostane bir ilişki sürdüren ünlü şarkıcı evliği bittikten üç sene sonra gönlünü yıldız oyuncu Dakota Johnson'a kaptırmış!
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2017 senesinden beri birlikte olan çift sık sık kameralar birlikte yakalanıyor, birlikte tatile çıkıyor hatta zaman zaman Martin'in çocukları çift eşlik ediyor.
Bunun yanı sıra çocukları için sürekli Chris Martin’le bir araya gelen Paltrow, eski kocasının 7 yıldır sevgilisi olan Dakota Johnson’la da iyi arkadaş oldu. Hatta ikilini bu el ele fotoğrafı gündemi epey bir sallamıştı...
Gelelim asıl habere, ünlü şarkıcı Chris Martin 7 yıllık ilişkilerini ardından güzel aktris Dakota Johnson'a evlenme teklifi etti!
47 yaşındaki Martin, 34 yaşındaki Grinin Elli Tonu yıldızı ile evlenmek istediğini çocuklarına da söyledikten ve onların da onayını aldıktan sonra teklifi gerçekleştirmiş...
Ortak arkadaşları sayesinde taşınan çift o zamandan beri ilişkilerine sağlam adımlarla devam ediyor, yedi yılın sonunda güvendikleri ilişkilerini evlilikle taçlandıracak çift kameralara da oldukça mutlu yansıyor.
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Bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre ikilinin düğün planları için bir acelesi yokmuş, bu yüzük çiftin birbirine olan bağlılıklarını resmileştirmek için takılmış bir sembolmüş...
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