Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Sinema Salonundaki "Örnek Davranışları" Medeniyetin Gözünü Seveyim Dedirtti
Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Sinema Salonundaki "Örnek Davranışları" Medeniyetin Gözünü Seveyim Dedirtti
Geçtiğimiz günlerde vizyona giren bilimkurgu filmi Dune'a talep inanılmaz derecede büyük bildiğimiz gibi. Ünlü isimler de filme olan meraklarını yenemeyip sinema salonlarına birer birer akın ediyor. Geçtiğimiz gün ünlü çiftimiz Ben Affleck ve Jennifer Lopez bir sinema sonunda filmin tadını çıkarırken görüldü. Detaylar👇
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Magazin gündemine daha önce sık sık kameraya yakalanan gerginlikleriyle ve düzgün gitmediği düşünülen ilişkileriyle gelen Ben Affleck ve Jennifer Lopez çiftini mutlaka duymuşsunuzdur.
Bildiğiniz gibi bu ilişki büyük sınavlardan geçmiş ve ikili 17 yılın sonunda hayallerini kurdukları birlikteliklerini herkesin gözü önünde yaşamaya başlamıştı.
Ayrıca, bu çift hakkında ortaya atılan iddiaların sonu gelmiyor... Kimisi ikilinin birbirlerine ilk aşık oldukları yıllara geri döndüğünü söylerken kimisi de Ben Affleck'in bu ilişikide aradığını yıllar sonra da olsa bulamadığını düşünüyor...
Bu süreçte de paparazzilerin neredeyse favori çifti haline ve nereye gitseler fotoğrafları çekilen çiftimiz geçtiğimiz günlerde vizyona giren bilimkurgu filmi izleyicilerinin kervanına katıldılar...
Geçtiğimiz gün yine ve yeniden objektiflere yaklanan Ben Affleck ve Jennifer Lopez sonrasında Dune filmini izlemek için gittikleri sinema salonunda dikkat çektiler.
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Jennifer Lopez ve eşi Ben Affleck Dune Bölüm 2'nin Pazar günü Los Angeles'taki yerel bir sinemada yapılan gösterimine katılınca beklenmedik bir görüntüyle karşılaştık!
Halkla iç içe şekilde filmin tadını çıkartan dünyaca ünlü Hollywood yıldızları diğer izleyiciler tarafından kısa sürede tanındı. Günümüzde pek çok ünlü film seyretmek için salon kapatırken bu görüntüler görenleri oldukça şaşırttı.
Paylaşılan videoda izleyenleri şaşırtan diğer bir nokta ise Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in film bittikten sonra artlarında hiçbir çöp bırakmamaları ve döktüklerini toplamaları oldu. Akıllarda kalan soru işareti ise çiftin diğer izleyiciler tarafından fark edildikleri için "bilinçliymiş gibi" davranıyor olabilecekleri oldu.
İşte o anlar👇
Bu görüntülere gelen tepkilere bakalım 👇
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