Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in Sinema Salonundaki "Örnek Davranışları" Medeniyetin Gözünü Seveyim Dedirtti

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren bilimkurgu filmi Dune'a talep inanılmaz derecede büyük bildiğimiz gibi. Ünlü isimler de filme olan meraklarını yenemeyip sinema salonlarına birer birer akın ediyor. Geçtiğimiz gün ünlü çiftimiz Ben Affleck ve Jennifer Lopez bir sinema sonunda filmin tadını çıkarırken görüldü. Detaylar👇