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Demans Hastalığına Yakalanan Bruce Willis'in Eşi Sağlık Durumuyla İlgili Yapılan Haberlere Tepki Gösterdi

Demans Hastalığına Yakalanan Bruce Willis'in Eşi Sağlık Durumuyla İlgili Yapılan Haberlere Tepki Gösterdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:19

Geçtiğimiz yıl frontotemporal demans hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Bruce Willis kariyerini yarıda bırakarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aktörün eşi Emma Heming, Wills'in sağlık durumuyla ilgili yapılan asılsız haberlere tepki gösterdi. Detaylar👇

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Efsanevi aksiyon filmleriyle adını sektöre altın harflerle kazımış Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Bruce Willis'i tanımayan yoktur.

Efsanevi aksiyon filmleriyle adını sektöre altın harflerle kazımış Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu Bruce Willis'i tanımayan yoktur.

Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmış başarılı isim geçtiğimiz sene kötü bir haberle hayranlarını derinden sarsmıştı.

Filmleri dünyada 3,05 milyar dolar gişe yapmış başarılı isim geçtiğimiz sene kötü bir haberle hayranlarını derinden sarsmıştı.

2022 senesinde konulan beynininde oluşan komplikasyonlar nedeniyle konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma becerilerini yoksunluğu teşhisi oyuncunun mesleğine ara vermesine neden olmuştu.

2022 senesinde konulan beynininde oluşan komplikasyonlar nedeniyle konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma becerilerini yoksunluğu teşhisi oyuncunun mesleğine ara vermesine neden olmuştu.

Bir sene sonra Willis'in asıl hastalığının frontotemporal demans olduğu ailesi tarafından yapılan açıklamayla öğrenilmişti.

Bir sene sonra Willis'in asıl hastalığının frontotemporal demans olduğu ailesi tarafından yapılan açıklamayla öğrenilmişti.

Hasatlığa yaklanmasının ardından yapılan asılsız haberlere bir dur demek isteyen oyuncunun eşi Emma Heming açıklamda bulundu.

Hasatlığa yaklanmasının ardından yapılan asılsız haberlere bir dur demek isteyen oyuncunun eşi Emma Heming açıklamda bulundu.
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Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın altına "Az önce internette tıklama tuzağına düştüm. Ailemle ilgili bir manşet gördüm ve habere atılan başlık, kocamda artık neşe kalmadığını söylüyor" yazdı.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın altına "Az önce internette tıklama tuzağına düştüm. Ailemle ilgili bir manşet gördüm ve habere atılan başlık, kocamda artık neşe kalmadığını söylüyor" yazdı.

Devamında "Size şunu söyleyebilirim ki bu, gerçeklerden çok uzak bir ifade. Bu hastalıklara sahip olan başka insanları da korkutmayı bırakın. Bu bir tür nörolojik hastalık, hepsi bu. Burada görülecek başka bir şey yok" diye ekleyen isim ünlü oyuncunun hayranlarına açıklamda bulundu.

Devamında "Size şunu söyleyebilirim ki bu, gerçeklerden çok uzak bir ifade. Bu hastalıklara sahip olan başka insanları da korkutmayı bırakın. Bu bir tür nörolojik hastalık, hepsi bu. Burada görülecek başka bir şey yok" diye ekleyen isim ünlü oyuncunun hayranlarına açıklamda bulundu.

Yapılan yanlış haberlere ve atılan manşetlere tepki gösteren Heming kocasının gayet neşeli olduğunu ve hayranlarının "neşesini kaybetti" altında yapılan haberlere inanmaması gerektiğini belirtti.

Yapılan yanlış haberlere ve atılan manşetlere tepki gösteren Heming kocasının gayet neşeli olduğunu ve hayranlarının "neşesini kaybetti" altında yapılan haberlere inanmaması gerektiğini belirtti.

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