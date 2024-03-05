Demans Hastalığına Yakalanan Bruce Willis'in Eşi Sağlık Durumuyla İlgili Yapılan Haberlere Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz yıl frontotemporal demans hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Bruce Willis kariyerini yarıda bırakarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Aktörün eşi Emma Heming, Wills'in sağlık durumuyla ilgili yapılan asılsız haberlere tepki gösterdi. Detaylar👇