Victoria Beckham'ın Paris Moda Haftasındaki Defilesini Hayvan Hakları Aktivistleri Ellerinde Pankartla Bastı
Victoria Beckham'ın Paris Moda Haftasındaki Defilesini Hayvan Hakları Aktivistleri Ellerinde Pankartla Bastı
Kaynak: https://www.theguardian.com/us-news/2...
Geçtiğimiz günlerde başına talihsiz bir olay gelen ve ayağını kıran güzel isim Victoria Beckham geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paris Moda Haftasına yeni tasarımlarıyla oluşturduğu defilesiyle katıldı. Başına geleceklerden habersiz ünlü isim protesto ile karşı karşıya kaldı. Detaylar👇
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Beckhamların ünlü ismi Victoria Beckham birçok kadın tarafından fiziğiyle ve güzel ailesiyle özenilen, yıllardır koruduğu görünümüyle gençlere taş çıkartan bir tasarımcı.
David Beckham ile kurdukları ve emek emek büyüttükleri büyük aileleriyle yıllardır göz önünde olan çift çoğunluk tarafından seviliyor.
Beckham ile yıllardır süren büyük aşklarıyla da bilinen ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık aşklarını dile getiren çifte geçtiğimiz hafta nazar değmiş ve Victoria ayağı kırık şekilde kameralara yakalanmıştı.
Başarılı bir kariyere sahip, kendi markasını kuran ve büyüten, tasarımlarıyla beğenilen Victoria Beckham 2011 senesinde yılın tasarımcısı olarak seçilmişti.
Paris Moda Haftasına koltuk değnekleriyle çıkmak zorunda kalan isim kendisi için önem taşıyan koleksiyonunu seyircilere tanıtmak için oldukça heyecanlıydı. Ayrıca Beckham ailesi de tam kadro katıldığı defile için en az Victoria kadar heyecanlıydı...
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Kırık ayağıyla katıldığı defile çok geçmeden ünlü tasarımcının kabusu haline geldi. Hayvan hakları örgütü PETA, tasarımlarında gerçek deri kullanan Victoria Beckham'ın defilesini "Hayvanlar kumaş değildir" yazılı pankartlarla protesto ettiler.
Hiç beklenmedik bir anda protestocuların podyuma atlamasıyla ortalık resmen karıştı! Tasarımlarında gerçek hayvan derisi kullanan Beckham protestoların bu yılki odağı oldu.
Üzerlerine “Hayvanlar kumaş değildir" yazılı tişörtler giyen göstericiler “Yaşasın vegan deri" yazılı pankartlarla podyumda yürüdüler.
Büyük çabalarla hazırladığı defilesine kırık ayağıyla katılmak zorunda kalan ve protestoya yaklanan Victoria Beckham'ın yüzünden düşen bin parçaydı...
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