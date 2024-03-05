Victoria Beckham'ın Paris Moda Haftasındaki Defilesini Hayvan Hakları Aktivistleri Ellerinde Pankartla Bastı

Geçtiğimiz günlerde başına talihsiz bir olay gelen ve ayağını kıran güzel isim Victoria Beckham geçtiğimiz günlerde düzenlenen Paris Moda Haftasına yeni tasarımlarıyla oluşturduğu defilesiyle katıldı. Başına geleceklerden habersiz ünlü isim protesto ile karşı karşıya kaldı. Detaylar👇