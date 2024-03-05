Fiziğiyle Güzellik Algılarıyla Oynayan Ünlü Manken Hailey Bieber'ın Son Paylaşımındaki Görünümü Olay Yarattı
Fiziğiyle Güzellik Algılarıyla Oynayan Ünlü Manken Hailey Bieber'ın Son Paylaşımındaki Görünümü Olay Yarattı
Sektörün en ünlü mankenlerinden biri olan Hailey Bieber fiziğiyle oldukça beğenilen bir isim. Geçtiğimiz gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündeme oturan ünlü isim fotoğraftaki kilosuyla dikkat çekti. Detaylar👇
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Zaten sektörün en başarılı ve beğenilen isimlerinden biri olan Hailey Bieber Justin Bieber ile evliliğinden sonra magazinin ilgi odaklarından biri olmuştu.
Dolayısıyla sık sık gündeme özel hayatıyla gelen isim genelde ailesiyle yaşadığı sorunlarla manşetlere yerleşiyor.
Kendi markasını çıkartarak kariyerini başka bir noktaya taşıyan Hailey iş birliği içinde olduğu markaları da zirveye taşımada oldukça etkili bir isim.
Fiziği ve güzelliğiyle ne yapsa takipçilerini ve sevenlerini etkilemeyi başaran güzel isim binlerce kadının ilham kaynaklarından biri olmuş durumda.
Makyajlarından, seçtiği kıyafetlere ne giyse, ne taksa ertesi gün herkesin üstüne gördüğümüz, modanın belirleyicilerinden olan modelin kadınlar üzerindeki etkisi küçümsenemez derecede...
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Geçtiğimiz gün iş birliği yaptığı markanın en iyi modellerinden biri olan Hailey Bieber, Victoria's Secret için bir kez daha ilham perisi oldu.
Modelin takipçilerini ikiye bölen bu paylaşımdaki normalden kilolu görünümü kimileri tarafından oldukça beğenilse de kimileri tarafından markanın Hailey'i beden algıları yüzünden olduğundan daha kalın göstermeye çalıştığını düşündürdü.
Tepkilere bakalım👇
"Fotoğraflar tuhaf, o hiç iyi görünmüyor, o göbeğe sahip değildi."
"Biraz sağlıklı kilo almış gibi mi görünüyor yoksa hamile olabilir mi? Sadece merak ediyorum, nefret ettiğimden değil. Büyüleyici görünüyor."
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"normal vücut ❤️🙌"
Bazı insanlar nefes aldığı için bu güzel kızdan nefret ediyor. Bu iğrenç bir şey. O kesinlikle büyüleyici.❤ Onu seviyorum. Bu bir vücut bebeğim. Bazılarınızın bir kadının nasıl görünmesi "gerektiği" konusunda bu kadar kör ve cahil olmayı ve tüm Hollywood'un kafamıza soktuğu şeyleri takip etmeyi bırakması gerekiyor. O muhteşem!!
"gerçek vücut bunu görmeyi seviyoruz"
"Nihayet! GERÇEK KADINLARI geri getiriyorlar 💖😇"
Gittikçe kalınlaşıyor mu?
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"Hamile mi?"
"Birdenbire kilolu ama muhteşem görünüyorsun 💥"
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