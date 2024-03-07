Kendine Wonder Woman Ailesi Kurmaya Ant İçmiş Gal Gadot Dördüncü Kız Çocuğunu Dünyaya Getirdi!
Kendine Wonder Woman Ailesi Kurmaya Ant İçmiş Gal Gadot Dördüncü Kız Çocuğunu Dünyaya Getirdi!
Ailesini her geçen yıl büyüten ünlü oyuncu Gal Gadot dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Detaylar👇
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DC filmlerinin önde gelen kahramanalrından biri olan Wonder Woman karakterini canlandıran Gal Gadot'u çoğumuz başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile tanıyoruz.
Wonder Woman karakteri ile gösterdiği yükseliş dışında güzelliğiyle büyük hayran kitlelerine ulaşmış İsrailli isim aynı zamanda sosyal medya üzerinden sürekli yaptığı yardım çağrılarıyla da biliniyor.
İş insanı Jaron Varsano ile 2008 yılında yaptığı evliliği uzun süredir sağlam adımlarla devam ettiriyor Gadot. Ailelerini birlikteliklerinin her senesinde gittikçe büyüten çift oldukça mutlu gözüküyor.
16 yıllık eşi Jaron Varsano ile Alma ve Maya adlarında iki kızı daha olan ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda güzel ailesini paylaştığı fotoğraflarla 3. kızına hamile olduğunu duyurmuştu.
2021 yılında üçünü kızları Daniella'yı dünyaya getiren güzel oyuncu meğerse dördüncü çocuğuna hamileymiş...
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Sevimli kızlarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan Gal Godot'un ailesine gelen beğeni ve güzel yorum küçümsenemeyecek kadar çokken dördüncü çocuk haberi hayranlarını oldukça sevindirdi!
Sevilen aktris sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla dördüncü kızlarını kucağına aldıklarını takipçileriyle paylaştı.
Gadot, hastanede yeni doğan bebeği kucağında tutarken paylaştığı fotoğrafın altına "Benim tatlı kızım, hoş geldin. Hamilelik kolay değildi ve üstesinden geldik. Hayatımıza çok fazla ışık getirdin, İbranice'de 'ışığım' anlamına gelen Ori ismine layık oldun. Kalplerimiz minnettarlıkla dolu” yazdı.
2022 yılında verdiği bir röportajda "yapabilseydim haftada bir çocuk yapardım” diyen oyuncu "Kızların evine hoş geldin... 👯♀️👯♀️ baban da oldukça havalı 😉❤️” diyerek sözlerini bitirdi.
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