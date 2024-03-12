Kate Middleton Editlenmiş Fotoğraf Hakkındaki Özründen Sonra Prens William ile Hastaneye Giderken Görüntülendi

Kate Middleton cephesinde sular durulmuyor! Geçirdiği ameliyattan bu yana prensese ne olduğu en büyük merak konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yüzlerce varsayımdan sonra kameralara yakalanmasıyla bile içleri rahatlamayan Middleton severler yine ve yeniden hayat kırıklığına uğradı. Detaylar 👇