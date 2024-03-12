Kate Middleton Editlenmiş Fotoğraf Hakkındaki Özründen Sonra Prens William ile Hastaneye Giderken Görüntülendi
Kate Middleton Editlenmiş Fotoğraf Hakkındaki Özründen Sonra Prens William ile Hastaneye Giderken Görüntülendi
Kaynak: https://people.com/kate-middleton-lea...
Kate Middleton cephesinde sular durulmuyor! Geçirdiği ameliyattan bu yana prensese ne olduğu en büyük merak konularından biri haline geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı yüzlerce varsayımdan sonra kameralara yakalanmasıyla bile içleri rahatlamayan Middleton severler yine ve yeniden hayat kırıklığına uğradı. Detaylar 👇
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Artık herkesin bildiği gibi Kate Middleton'un sözde planlı geçirdiği karın ameliyatının doğruluğu gün geçtikçe etksini kaybediyor ve yerini yeni iddialara bırakıyor.
Ocak ayından beri resmen kayıplara karışan Galler Prensesi bir an olsun kameraların karşısına çıkmaktan, kendini açıklamaktan sevenlerini alıkoyduğu için ortaya atılan iddialar da bir türlü son bulmuyor.
Durum Prens William ile olan evliliğindeki problemlerden, ciddi bir hastalık geçirdiği spekülasyonlarına kadar uzanınca, bir de sarayın yaptığı "prenses gayet iyi" açıklamları da hiçbir kesinlik barındırmayınca...
Çareyi prensesin kalitesi oynanmış bir fotoğrafla yayına verdikleri, arabada çekilmiş bir karesinde bulmuşlardı. Fakat bu numara da hiçbir işe yaramamakla beraber olayları daha da alevlendirmişti.
Birkaç gün önce Kate Middleton'un kendi ağzından iyi dileklerde bulunduğu düşünülen bir fotoğraf paylaşılmış ve bir an olsun içimize su serpmişti. Ardından ise, kısa sürede fotoğrafla resmen oynandığı fark edilmişti.
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Prenses "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim" diyerek özür dilese de sevenlerini birçok soru işaretiyle bırakmıştı.
Prens William geçtiğimiz gün Londra'daki Westminster Abbey'de her yıl düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Günü Kutlama Töreni için kraliyet ailesi üyeleriyle birlikte dışarı çıktı. Windsor Kalesi'nden çıkarken görüntülenen William’ın yanında oturan Prenses Kate ikinci kez kamerlara arabada yakalanmış oldu.
Galler Prensesi'nin karın ameliyatının ardından özel iyileşme sürecinde kamu görevlerini ertelemesi nedeniyle törene katılması beklenmiyordu. Prenses Kate'in kocasıyla birlikte görülmesi, 16 Ocak'ta gerçekleşen ameliyattan ve patlak veren iddialardan bu yana bir ilk...
Kate'in kameralara bakmaması ve iyi olduğunu gösterecek şekilde el sallamaması yeniden evliliklerinde bir sorun olabileceği, ya da sağlık durumunun gittikçe kötüye gittiği gibi spekülasyonlar doğurdu. Ayrıca kamu görevlerine ara veren Middleton'un sağlık kontrolleri için hastaneye gidiyor olabileceği iddia edildi.
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