Kate Middleton'un Geri Dönüş Paylaşımının "Üzerinde Oynandığı" İddiası Komplo Teorilerini Yeniden Alevlendirdi
Kate Middleton'un Geri Dönüş Paylaşımının "Üzerinde Oynandığı" İddiası Komplo Teorilerini Yeniden Alevlendirdi
Galler Prensesi Kate Middleton'un uzun süre sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım iddiaları yine ve yeniden söylentileri durdurmayı başaramadı. Bu sefer de paylaşımın fotoşop olduğu iddia edildi. Detaylar👇
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İngiliz kraliyet ailesinin biricik gelini Kate Middleton'un Ocak ayında karnından geçirdiği operasyondan beri hakkında türetilen iddiaların ardı arkası kesilmedi biliyorsunuz ki.
Operasyonun üzerinden neredeyse üç ay sonra kameralara gözüken prenses oluşan komplo teorilerini bitirebileceğine inanırken ortalık daha da karışmıştı.
Ortaya çıkan boşanma ve sağlık sorunları iddiaları alıp başını gidince prenses arabada çekilen bir fotoğrafıyla basına yansımış fakat bu sefer de fotoğraftakinin kendisi olmadığı iddia edilmişti.
Gelelim dün prens ve prensesin ortak olarak kullandığı resmi hesabın paylaştığı fotoğrafa...Üç çocuk annesi prensesin Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte gülümserken çekilen fotoğrafı, Ocak ayında geçirdiği 'planlı karın ameliyatından' bu yana prensesin yayınlanan ilk resmi fotoğrafı olmuştu.
Tam herkes yemi yuttu derken fotoğrafın yapay zeka ile oluşturulduğu iddaları gecikmedi ve Middleton'un sağlık durumu hakkındaki endişe giderek artmıştı.
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Paylaşımın yapılmasından birkaç saat sonra sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki gariplikleri fark etti. Kısa sürede fotoğrafın fotoşop olabileceği iddiaları sosyal medyayı salladı.
Görsel incelendiğinde Charlotte'un hırkasının ucundaki ve eteğinin belindeki kaymalar dikkat çekti.
Charlotte'un saçlarındaki bulanıklık ve Kate'in montunun görüntüsü...
Louis'in işaret parmağı, arkadaki basamakların görüntüsü ve George'un tek ayağının gözükmemesi fotoğrafın fotoşop olduğu iddialarını alevlendirdi.
Birkaç saat önce prens ve prensesin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu. Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi.
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Hikayeye "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" yazdı prenses.
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