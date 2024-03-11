2024 Oscar Ödülleri Sonrası Gerçekleşen Vanity Fair Partisine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlere Göz Atalım!
2024 Oscar Ödülleri Sonrası Gerçekleşen Vanity Fair Partisine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlere Göz Atalım!
Kaynak: https://www.vanityfair.com/style/phot...
96'ıncısı düzenlenen Oscar ödülleri dün gece biribirinden farklı olaylarla ve birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halı görünümlerinden verilen ödüllere geceye damgasını vuran etkinlik başarılı oyunculara ev sahipliği yaptı. Tören sonrası gerçekleşen Vanity Fair Partisi de yine ünlülerin akınına uğradı. Detaylara bakalım 👇
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Yılın en beklenen etkinliklerinden biri olan ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri dün gece gerçekleşti. 96. Ödül töreninde birbirinden ünlü isimler gecede yaşanan anlarla ikonik sahnelere imza attılar. Tören sonrası kutlamalar için soluğu Vanity Fair partisi'nde alan şöhret dünyası birbirinden şık görünümler sergilemeye devam ettiler.
Gelin Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Vanity Fair Partisine kimler katılmış, kim ne giymiş birlikte bakalım👇
1. Robert Downey Jr. ve Susan Downey
2. Florence Pugh
3. Ncuti Gatwa
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4. Sabrina Carpenter
5. Barry Keoghan
6. Kim Kardashian
7. Kylie Jenner
8. Jennifer Lawrence
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9. Lindsay Lohan
10. Emily Ratajkowski
11. Kendall Jenner
12. Salma Hayek
13. Vanessa Hudgens
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14. Callum Turner
15. Emma Chamberlain
16. Glen Powell
17. Kylie Minogue
18. Demi Lovato
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19. John Legend
20. Kris Jenner
21. Chrissy Teigen
22. Sofia Vergara
23. Margot Robbie
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24. Anya Taylor-Joy
Sizce partinin en şık ve rüküş isimleri kimler? Yorumlarda buluşalım👇
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