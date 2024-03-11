2024 Oscar Ödülleri Sonrası Gerçekleşen Vanity Fair Partisine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlere Göz Atalım!

96'ıncısı düzenlenen Oscar ödülleri dün gece biribirinden farklı olaylarla ve birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halı görünümlerinden verilen ödüllere geceye damgasını vuran etkinlik başarılı oyunculara ev sahipliği yaptı. Tören sonrası gerçekleşen Vanity Fair Partisi de yine ünlülerin akınına uğradı. Detaylara bakalım 👇