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2024 Oscar Ödülleri Sonrası Gerçekleşen Vanity Fair Partisine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlere Göz Atalım!

2024 Oscar Ödülleri Sonrası Gerçekleşen Vanity Fair Partisine Katılan Birbirinden Ünlü İsimlere Göz Atalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 13:00

96'ıncısı düzenlenen Oscar ödülleri dün gece biribirinden farklı olaylarla ve birçok ünlünün katılımıyla gerçekleşti. Kırmızı halı görünümlerinden verilen ödüllere geceye damgasını vuran etkinlik başarılı oyunculara ev sahipliği yaptı. Tören sonrası gerçekleşen Vanity Fair Partisi de yine ünlülerin akınına uğradı. Detaylara bakalım 👇

Kaynak: https://www.vanityfair.com/style/phot...
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Yılın en beklenen etkinliklerinden biri olan ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri dün gece gerçekleşti. 96. Ödül töreninde birbirinden ünlü isimler gecede yaşanan anlarla ikonik sahnelere imza attılar. Tören sonrası kutlamalar için soluğu Vanity Fair partisi'nde alan şöhret dünyası birbirinden şık görünümler sergilemeye devam ettiler.

Yılın en beklenen etkinliklerinden biri olan ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri dün gece gerçekleşti. 96. Ödül töreninde birbirinden ünlü isimler gecede yaşanan anlarla ikonik sahnelere imza attılar. Tören sonrası kutlamalar için soluğu Vanity Fair partisi'nde alan şöhret dünyası birbirinden şık görünümler sergilemeye devam ettiler.

Gelin Oscar Ödülleri sonrası düzenlenen Vanity Fair Partisine kimler katılmış, kim ne giymiş birlikte bakalım👇

1. Robert Downey Jr. ve Susan Downey

1. Robert Downey Jr. ve Susan Downey
media.vanityfair.com

2. Florence Pugh

2. Florence Pugh
media.vanityfair.com

3. Ncuti Gatwa

3. Ncuti Gatwa
media.vanityfair.com
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4. Sabrina Carpenter

4. Sabrina Carpenter
media.vanityfair.com

5. Barry Keoghan

5. Barry Keoghan
media.vanityfair.com

6. Kim Kardashian

6. Kim Kardashian
media.vanityfair.com

7. Kylie Jenner

7. Kylie Jenner
media.vanityfair.com

8. Jennifer Lawrence

8. Jennifer Lawrence
media.vanityfair.com
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9. Lindsay Lohan

9. Lindsay Lohan
media.vanityfair.com

10. Emily Ratajkowski

10. Emily Ratajkowski
media.vanityfair.com

11. Kendall Jenner

11. Kendall Jenner
media.vanityfair.com

12. Salma Hayek

12. Salma Hayek
media.vanityfair.com

13. Vanessa Hudgens

13. Vanessa Hudgens
media.vanityfair.com
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14. Callum Turner

14. Callum Turner
media.vanityfair.com

15. Emma Chamberlain

15. Emma Chamberlain
media.vanityfair.com

16. Glen Powell

16. Glen Powell
media.vanityfair.com

17. Kylie Minogue

17. Kylie Minogue
media.vanityfair.com

18. Demi Lovato

18. Demi Lovato
media.vanityfair.com
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19. John Legend

19. John Legend
media.vanityfair.com

20. Kris Jenner

20. Kris Jenner
media.vanityfair.com

21. Chrissy Teigen

21. Chrissy Teigen
media.vanityfair.com

22. Sofia Vergara

22. Sofia Vergara
media.vanityfair.com

23. Margot Robbie

23. Margot Robbie
celebmafia.com
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24. Anya Taylor-Joy

24. Anya Taylor-Joy

Sizce partinin en şık ve rüküş isimleri kimler? Yorumlarda buluşalım👇

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