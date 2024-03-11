2024 Oscar Ödülleri Geleneksel Kırmızı Halı Düşüşüyle Başladı! Liza Koshy Uzun Topuklularının Gazabına Uğradı
2024 Oscar Ödülleri Geleneksel Kırmızı Halı Düşüşüyle Başladı! Liza Koshy Uzun Topuklularının Gazabına Uğradı
Geçtiğimiz gece 96.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerine büyük bir beklentinin sonunda kavuştu. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gece dünyanın dört bir yanından birçok izleyici tarafından merakla takip edildi. Kırmızı halı geçidi ile başlayan gece her zamanki gibi iddialı kıyafetler ve beklenmedik olaylarla doluydu. Detaylar 👇
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2024 Oscar Ödülleri dün gece sahiplerine kavuştu! Beyaz perdeye damgasını vurmuş birbirinden iyi filmlerin ödüllendirildiği gecede çok sayıda ünlü törene akın etti.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin 1929'dan bu yana verdiği ve sinema dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri gecesinde Barbie, Poor Things ve Oppenheimer gibi filmlerin başarılı oyuncuları kırmızı halıda boy gösterdi.
Cillian Murphy'nin Oppenheimer filmi ile 7 farklı ödül aldığı gecenin kırmızı halısında her zamanki gibi ünlü isimler ihtişamlı kıyafetleri ile göz kamaştırdı.
Geceye katılan isimlerden biri de Amerikalı eski YouTuber ve oyuncu Liza Koshy oldu. Farklı tarzda birçok filmde yer almış isim kırmızı halıda herkes gibi poz vermek istese de...
Uzun topuklu ayakkabılarının gazabına uğrayıp kendini bir anda yerde buldu!
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96. Akademi Ödülleri kırmızı halısını omuzları açık kırmızı bir elbise ve devasa platform topuklu ayakkabılarıyla süsleyen komedyen göz kamaştırdı.
Oscar ödüllerini düşerek açan isim durumu toparlamaya çalışırken bir asistanı ona yardım etmek için koştuğunda "Sorun yok" diye ekledi.
Koshy, Jennifer Lawrence'ın 2014 Oscar ödül töreninde kırmızı halıya takılıp düşmesine atıfta bulunarak, "J. Law gibi halıya düşen efsanevi kadınlar grubuna katılıyorum" dedi.
Koshy sözlerine şöyle devam etti: "Bunu bir anı haline getirdim. Dedim ki, 'Bir dakika. Ben aday gösterilmedim. Sunuculuk yapmıyorum. Düşmem lazım" dedi ve halının komedyen Dimoldenberg'in ayakları gibi koktuğunu söyledi.
İşte o anlar👇
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Gelen tepkilere bakalım 👇
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devlet bahçeli daha klas düşmüştü