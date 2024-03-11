2024 Oscar Ödülleri Geleneksel Kırmızı Halı Düşüşüyle Başladı! Liza Koshy Uzun Topuklularının Gazabına Uğradı

Geçtiğimiz gece 96.'sı düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerine büyük bir beklentinin sonunda kavuştu. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gece dünyanın dört bir yanından birçok izleyici tarafından merakla takip edildi. Kırmızı halı geçidi ile başlayan gece her zamanki gibi iddialı kıyafetler ve beklenmedik olaylarla doluydu. Detaylar 👇