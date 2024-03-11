Oscar Ödülleriyle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Oscar Ödülleriyle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Törene 7 ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. Poor Things'teki rolüyle Emma Stone ve Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy en iyi kadın ve erkek oyuncular seçildi. Tüm bunlar bir yana Oscar törenin goygoycuların da malzemesi oldu. Oppenheimer'ın zaferi, Martin Scorsese'nin ödül alamayışı, Ryan Gosling'in performansı ve tabii Oscar gecesinin sahura denk gelmesi mizah konusu oldu. Gelin o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gitse net kazanırdı.
3. Anlık Margot Robbie...
4. John Cena yaptı gene yapacağını...
5. Ramazan davulcusu olmasın o? Benimki sadece bir soru.
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Ustam ödül törenine bile katılmadı.
9. Harika tespit:
10. Bizim tarafımız Barbie...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Üzdü...
12. Ya çok komik.
13. Oruçlu sinefiller el kaldırsın!
14. Adam Oscar gecesinde uyuyakaldı...
15. Ah be dedem...
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Aynı Emma Stone değil mi?
17. Ben Martin, gidiyorum.
18. Hahahahaha.
20. +1
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Biraz öyle oldu valla... Filmin 10 adaylığı vardı, bir tane bile ödül alamadı.
22. Sahurda uyuyakalan Scorsese...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda