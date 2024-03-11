Oscar Ödülleriyle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Törene 7 ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. Poor Things'teki rolüyle Emma Stone ve Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy en iyi kadın ve erkek oyuncular seçildi. Tüm bunlar bir yana Oscar törenin goygoycuların da malzemesi oldu. Oppenheimer'ın zaferi, Martin Scorsese'nin ödül alamayışı, Ryan Gosling'in performansı ve tabii Oscar gecesinin sahura denk gelmesi mizah konusu oldu. Gelin o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.