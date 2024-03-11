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Oscar Ödülleriyle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Oscar Ödülleriyle İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Sinema Goygoy Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.03.2024 - 10:00 Son Güncelleme: 11.03.2024 - 12:11

96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Törene 7 ödül kazanan Oppenheimer damga vurdu. Poor Things'teki rolüyle Emma Stone ve Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy en iyi kadın ve erkek oyuncular seçildi. Tüm bunlar bir yana Oscar törenin goygoycuların da malzemesi oldu. Oppenheimer'ın zaferi, Martin Scorsese'nin ödül alamayışı, Ryan Gosling'in performansı ve tabii Oscar gecesinin sahura denk gelmesi mizah konusu oldu. Gelin o komik paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Gitse net kazanırdı.

1. Gitse net kazanırdı.
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2. Coopercığıma çok yüklenmeyin ya...

3. Anlık Margot Robbie...

3. Anlık Margot Robbie...
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4. John Cena yaptı gene yapacağını...

4. John Cena yaptı gene yapacağını...
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5. Ramazan davulcusu olmasın o? Benimki sadece bir soru.

5. Ramazan davulcusu olmasın o? Benimki sadece bir soru.
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6. O kadar doğru ki...

7. Ustam ödül törenine bile katılmadı.

7. Ustam ödül törenine bile katılmadı.
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8. Messi çok cool değil miydi ya? Bi' de ödül törenine almayacaklardı güya...

9. Harika tespit:

9. Harika tespit:
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10. Bizim tarafımız Barbie...

10. Bizim tarafımız Barbie...
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11. Üzdü...

11. Üzdü...
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12. Ya çok komik.

12. Ya çok komik.
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13. Oruçlu sinefiller el kaldırsın!

13. Oruçlu sinefiller el kaldırsın!
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14. Adam Oscar gecesinde uyuyakaldı...

14. Adam Oscar gecesinde uyuyakaldı...
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15. Ah be dedem...

15. Ah be dedem...
twitter.com
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16. Aynı Emma Stone değil mi?

16. Aynı Emma Stone değil mi?
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17. Ben Martin, gidiyorum.

17. Ben Martin, gidiyorum.
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18. Hahahahaha.

18. Hahahahaha.
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19. Bradley'in içi gidiyor şu an...

20. +1

20. +1
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21. Biraz öyle oldu valla... Filmin 10 adaylığı vardı, bir tane bile ödül alamadı.

21. Biraz öyle oldu valla... Filmin 10 adaylığı vardı, bir tane bile ödül alamadı.

22. Sahurda uyuyakalan Scorsese...

22. Sahurda uyuyakalan Scorsese...

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