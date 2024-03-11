En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını Kazanan Emma Stone, Törende Elbisesi Yırtılınca Gözyaşlarına Hakim Olamadı

96. Akademi Ödülleri dün gece Los Angeles'ta sahiplerini buldu. Ödül töreninde kazananlar kadar oyuncuların kırmızı halıdaki şıklıkları da çok konuşuldu. Ancak talihsiz anlar yaşayanlar da yok değildi. Onlardan biri de elbisesi yırtılan Emma Stone'du. Detaylar içerikte!