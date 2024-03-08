96. Akademi Ödülleri'ne çok az bir zaman kaldı. Bu seneki Oscar ödüllerinde Oppenheimer'dan Cillian Murphy ve Poor Things'ten Emma Stone başı çekiyor. Peki önceki Oscar ödüllerinde en çok kimleri ve hangi filmleri konuşuyorduk? Bu testte Oscar ödülü kazanan oyuncuların hangi filmle ödül kazandığını tahmin etmeni istiyoruz. Bakalım görelim sen ne kadar Oscar uzmanısın?

Hazırsan başlayalım!