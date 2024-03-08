Ne Kadar Oscar Uzmanısın?
Ne Kadar Oscar Uzmanısın?
96. Akademi Ödülleri'ne çok az bir zaman kaldı. Bu seneki Oscar ödüllerinde Oppenheimer'dan Cillian Murphy ve Poor Things'ten Emma Stone başı çekiyor. Peki önceki Oscar ödüllerinde en çok kimleri ve hangi filmleri konuşuyorduk? Bu testte Oscar ödülü kazanan oyuncuların hangi filmle ödül kazandığını tahmin etmeni istiyoruz. Bakalım görelim sen ne kadar Oscar uzmanısın?
Hazırsan başlayalım!
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1. Cate Blanchett ile başlıyoruz!
2. Matthew McConaughey hangi filmle Oscar kazanmış olabilir?
3. Julianne Moore için küçük bir ipucu verelim: Unutma beniiii.
4. Eddie Redmayne'in başrolünde olduğu ve Stephen Hawking'in hayatının konu alan film desek?
5. Brie Larson'un dramın dibini yaşadığı o film hangisiydi?
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6. Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese olmadan kazandı bu ödülü...
7. Emma Stone, Ryan Gosling ile oynadı bu filmde desek?
8. Zeki Demirkubuz'un bile çok etkilendiği ve Casey Affleck'in en iyi erkek oyuncu ödülünü aldığı bu filmi tahmin edin bakalım.
9. Frances McDormand'ın ödül kazandığı bu filmi Martin McDonagh yönetmişti.
10. Gary Oldman'ı Winston Churchill rolüyle Oscar ödülüne kavuşturan o film hangisiydi?
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11. Olivia Colman'ın ödül aldığı bu film için Yorgos Lantimos der susarız.
12. Freddie Mercury'i Rami Malek'ten başka kim daha iyi canlandırıp ödül alabilirdi ki?
13. Ünlü bir şovmenin hayatına odaklanan ve Renée Zellweger'e ödül getiren bu filmi bulabilir misiniz?
14. Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Ödülü'nü kazandıran bu filmi bulmak hiç zor değil.
15. Frances McDormand başrolde; Chloé Zhao ise yönetmen koltuğunda...
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16. Anthony Hopkins bu sefer korkutmadı...
17. Jessica Chastain'e ödül getiren harika bir biyografik filmi tahmin edin bakalım.
18. Will Smith'i Oscar törenlerine katılmasını sağlayan son filmdi bu...
19. Michelle Yeoh hanımefendinin evrenler arası dolaştığı bu filmi unutmuş olamazsınız, öyle değil mi?
20. Peki Brendan Fraser'ın role girmek için 270 kiloya kadar çıktığı bu film hangisiydi?
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