Korktuğun Filmlere Göre Senin Ödünü Patlatan Ne?

Seçtiğin filmlere bakılırsa senin başın biraz belada. Sen aslında çok iyi niyetli, sempatik, kendine saygısı olan bir insansın. Çevrendeki insanlar da senin kendini ne kadar çok sevdiğini ve çok renkli bir insan olduğunu biliyorlar. Çünkü sen hem kendine yetebilen hem de başka insanlara yardımcı olmayı seven birisin. Ancak son zamanlarda insanlar senin üzerine çok gelmiş. Kendine verdiğin değeri o kadar çok kıskanmışlar ki adeta seni ezmeye çalışmışlar. Deyim yerindeyse seni de kendileri gibi kötücül ve negatif bir moda sokmaya çalışıyorlar. Durum böyle olunca onlarla baş edebilmek için kötü niyetli davranmak aklından geçiyor. Ama bu da seni korkutuyor. Çünkü kötü tarafa geçersen iyi tarafa geçmenin ne kadar zor olacağını biliyorsun. Sana tavsiyemiz hem kendi özünü kaybetme hem de kendini ezdirme. Zor ama sen bunu yapabilirsin.