Korktuğun Filmlere Göre Senin Ödünü Patlatan Ne?
Korktuğun Filmlere Göre Senin Ödünü Patlatan Ne?
Bu hayatta hepimizin kendine has korkuları vardır. Peki senin korkun ne? İşte bunu sevdiğin filmlerden yola çıkarak tahmin ediyoruz.
Hazırsan hemen bu film testine başlayalım!
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İnsanların Seni Sırtından Bıçaklayacağını Düşünüyorsun!
İyi Niyetli Bir İnsanken Kötü Birine Dönüşeceğinden Korkuyorsun!
Korkularınla Yüzleşmekten Korkuyorsun!
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