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Korktuğun Filmlere Göre Senin Ödünü Patlatan Ne?

Korktuğun Filmlere Göre Senin Ödünü Patlatan Ne?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 21:02

Bu hayatta hepimizin kendine has korkuları vardır. Peki senin korkun ne? İşte bunu sevdiğin filmlerden yola çıkarak tahmin ediyoruz.

Hazırsan hemen bu film testine başlayalım!

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İnsanların Seni Sırtından Bıçaklayacağını Düşünüyorsun!

Seçtiğin filmlere bakılırsa sen insanlara zor güvenen ve her işin altında başka bir iş arayan insansın. İnsanların senin güvenini boşa çıkartacağını düşünüyor ve bu yüzden kimseye güven duymak istemiyorsun. Tabii bunda geçmişinde yaşadığın güven kaynaklı problemlerin de etkisi var. İnsanlara çok fazla güvenmiş ve herkesin iyi niyetli olduğunu düşünmüşsün. Ancak bir süre sonra gerek aşk hayatında gerek iş, iyi niyetinin fazlaca kullanıldığını fark etmişsin. Tüm bunlardan sonra da kimseye arkanın dönmemeyi tercih etmişsin. İnsanların seni sırtından bıçaklayacağını düşünmen normal ama bunu çok fazla düşünürsen en büyük korkun haline gelir. Sana tavsiyemiz sadece güveneceğin insanları iyi seç ve diğerlerini ele. Böylece ruhen ve aklen daha sağlıklı bir insan olabilirsin.

İyi Niyetli Bir İnsanken Kötü Birine Dönüşeceğinden Korkuyorsun!

Seçtiğin filmlere bakılırsa senin başın biraz belada. Sen aslında çok iyi niyetli, sempatik, kendine saygısı olan bir insansın. Çevrendeki insanlar da senin kendini ne kadar çok sevdiğini ve çok renkli bir insan olduğunu biliyorlar. Çünkü sen hem kendine yetebilen hem de başka insanlara yardımcı olmayı seven birisin. Ancak son zamanlarda insanlar senin üzerine çok gelmiş. Kendine verdiğin değeri o kadar çok kıskanmışlar ki adeta seni ezmeye çalışmışlar. Deyim yerindeyse seni de kendileri gibi kötücül ve negatif bir moda sokmaya çalışıyorlar. Durum böyle olunca onlarla baş edebilmek için kötü niyetli davranmak aklından geçiyor. Ama bu da seni korkutuyor. Çünkü kötü tarafa geçersen iyi tarafa geçmenin ne kadar zor olacağını biliyorsun. Sana tavsiyemiz hem kendi özünü kaybetme hem de kendini ezdirme. Zor ama sen bunu yapabilirsin.

Korkularınla Yüzleşmekten Korkuyorsun!

Evet, işte geldik sana. Korkuların en korkuncuyla ve deriniyle karşı karşıyasın... Seçtiğin filmlere bakılırsa korku filmi izlemekten o kadar da hoşlanan biri değilsin. Filmin içerisinde romantik ya da duygusal hikayeler yoksa seni pek cezbetmiyor. Bu durum senin iç dünyana da yansıyor. Hayattaki en büyük korkuların hep korkmaktan meydana gelmiş desek yeridir. Yılan korkun vardır ama sen yılandan değil korkundan korkuyorsundur, kapalı mekandan korkuyorsundur ama mekandan değil bu korkudan... Aynı şey insanlara duyduğun korku için de geçerli. Acaba anlatabildik mi? Korktuğun şeyleri o kadar çok sahiplenmişsin ki bunların üstüne gitmek istemiyorsun. Aslında onların üzerine gidebilecek güç sende var. Sadece biraz gözü kara olman gerekiyor. Gör bak korkularının iplerini bıraktığında nasıl daha özgür bir insan oluyorsun!

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