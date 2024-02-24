Sevdiğin Filmlere Göre Aşk Hayatında Yolunda Gitmeyen Ne?

Sevdiğin filmlere bakacak olursak aşk hayatında 'doğru kişi, yanlış zaman' kıskacına takılmış olduğunu söyleyebiliriz. Aşk hayatında tam birini bulduğunu düşündüğün anlarda, gündelik hayatının getirdiği karmaşa ve stres, seni o büyülü aşk hikayesinden çalmış. İşte o anlarda, hayatın sana sunduğu güzel bir ilişkiyi yaşama fırsatını kaçırmışsın. İş, okul, aile gibi sorumluluklar, aşk hayatının önünde bir engel oluşturmuş ve seni romantik filmlerdeki gibi bir aşk hikayesinden mahrum bırakmış. Bazen de tam tersi bir durum yaşanmış. Kendini aşka hazır hissettiğin ve kalbin dolu dizgin bir aşk yaşamak için çırpındığı anlarda, karşındaki kişi buna hazır olmamış. Belki de o, seninle aynı duygusal yoğunluğu paylaşamamış ya da belki de hayatının farklı bir noktasındaymış. Yine de umudunu kaybetme, ikisinin bir arada olduğu anlar nadir olsa da gün gelecek seni de bulacak!