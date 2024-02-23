10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Ne Kadar Vahşisin?
10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Ne Kadar Vahşisin?
Yepyeni bir psikolojik testle karşındayız! Tam 10 sorudan oluşan bu test, senin vahşi yönünü ortaya çıkaracak. Bu testte, seninle ilgili bazı psikolojik yorumlar yapacağız ve içindeki vahşi ruhu ne kadar serbest bıraktığını göreceğiz. Unutma, bu test tamamen eğlence amaçlıdır.
Hazırsan, hadi başlayalım!
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Peki kaç yaşındasın?
3. Biri sana sözlü olarak saldırıya ya da suçlamaya geçtiğinde ilk ne hissedersin?
4. Bugüne kadar isteyip de yapamadığın bir şey oldu mu?
5. Sence etrafındaki insanlar seninle neden arkadaşlık kuruyor?
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6. Aşk hayatında karşındaki insan sözüne güvenebilir mi?
7. İnsanlarla iletişim şeklini tanımla desek hangi şıkkı seçersin?
8. Daha önce kabalık yaptığın için içinden çıkılması zor bir duruma düştün mü?
9. Sosyal çevrende hareket ederken ya da konuşurken özgür olduğunu düşünüyor musun?
10. Son olarak ruhsal anlamda son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
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İçindeki Yırtıcıyı Durduramıyorsun!
Vahşi Tarafını Törpülemeye Başlamışsın!
Senin Doğanda Vahşilikten Eser Yok!
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