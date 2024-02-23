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10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Ne Kadar Vahşisin?

10 Soruluk Psikolojik Teste Göre Ne Kadar Vahşisin?

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 11:01

Yepyeni bir psikolojik testle karşındayız! Tam 10 sorudan oluşan bu test, senin vahşi yönünü ortaya çıkaracak. Bu testte, seninle ilgili bazı psikolojik yorumlar yapacağız ve içindeki vahşi ruhu ne kadar serbest bıraktığını göreceğiz. Unutma, bu test tamamen eğlence amaçlıdır.

Hazırsan, hadi başlayalım!

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Biri sana sözlü olarak saldırıya ya da suçlamaya geçtiğinde ilk ne hissedersin?

4. Bugüne kadar isteyip de yapamadığın bir şey oldu mu?

5. Sence etrafındaki insanlar seninle neden arkadaşlık kuruyor?

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6. Aşk hayatında karşındaki insan sözüne güvenebilir mi?

7. İnsanlarla iletişim şeklini tanımla desek hangi şıkkı seçersin?

8. Daha önce kabalık yaptığın için içinden çıkılması zor bir duruma düştün mü?

9. Sosyal çevrende hareket ederken ya da konuşurken özgür olduğunu düşünüyor musun?

10. Son olarak ruhsal anlamda son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?

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İçindeki Yırtıcıyı Durduramıyorsun!

Ve işte karşımızda tam anlamıyla bir vahşi ruh! Verdiğin cevaplara bakarsak senin vahşi ve yırtıcı bir doğaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aklından geçenler, diline hemen düşüyor ve bu durum bazen patavatsızlık olarak algılanabiliyor. Ancak bu senin doğan gereği. Ayrıca dobra dobralığın ve hareketli yapın insanları biraz şaşırtıyor, hatta kimi zaman ne yapacaklarını bilemez hale getiriyor. Ama yine o insanlar farkındalar ki seninle geçirilen her an, yeni bir macera demek. İnsanlar, seninle nasıl başa çıkacaklarını bilemiyorlar ama emin ol seninle geçirilen her an onlar için de unutulmaz oluyor. Bu arada unutmadan söyleyelim ki vahşiliğin bazen başına dert açmıyor da değil. Ruhsal anlamda vahşi oluşun seni duygusal yaralanmalara oldukça açık hale getiriyor. Buna dikkat etsen iyi olur deriz!

Vahşi Tarafını Törpülemeye Başlamışsın!

Vay vay vay! Gerçekten bu sen misin? Verdiğin cevaplara bakılırsa geçmişte oldukça vahşi, kaba ve düşüncesiz bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son dönemlerde bu durumun farkına varmış olmalısın ki, daha yumuşak, daha anlayışlı ve daha hoşgörülü bir kişi olma yolunda ilerlemeye başlamışsın. Bu farkındalığın kişisel gelişiminde önemli bir adım ve bu yolda attığın adımların seni daha iyi bir insan yapacağına yürekten inanıyoruz. Bu süreçte kendine olan inancını hiç kaybetme ve her zaman daha iyiye ulaşmayı hedefle. Kendine olan güvenin ve azmin, seni istediğin yere götürecektir. Zaferine çok kalmış, bizden söylemesi.

Senin Doğanda Vahşilikten Eser Yok!

Evet, işte geldik sana. Verdiğin cevaplara bakılırsa son derece sakin ve dingin bir karaktere sahipsin. Etrafındaki olaylar karşısında sakinliğini ve pozitifliğini koruyabiliyor, kendine adeta etten bir kale örüyorsun. Sakin doğan, kibar davranışların ve vahşilikten uzaklığın seni çevrendekilerin gözünde bir ikon haline getirmiş desek yeridir. İnsanlar senin bilge tavırların, suçlayıcı ve saldırgan olmayan hallerin, tarafsız oluşun ve sahiplenici karakterini oldukça çok seviyor. Üstelik günden güne buna daha çok çekiliyorlar. Valla ne diyelim bu devirde ruhsal açıdan sakin kalabilmek çok zor. Sen başardıysan ne mutlu sana!

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